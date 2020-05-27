كيف تخففين من انتفاخ ما قبل الدورة الشهرية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الانتفاخ من الأعراض الشائعة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية؛ إذ تشعر المرأة بأنها اكتسبت وزنًا في منطقة البطن أو تشعر أن أجزاءً من جسدها متورمة.

ويحدث الانتفاخ بشكلٍ عام قبل بدء الدورة الشهرية ويختفي خلالها، وهنا سنستعرض بعض العلاجات المنزلية التي تقلل من الانتفاخ لكن يجب أن تعلمي أنها لا تزيله بشكل كامل.

كيف يمكنكِ علاج انتفاخ ما قبل الدورة الشهرية؟

بالرغم من عدم وجود علاج واحد يناسب جميع السيدات، إلا أن تعديل نمط الحياة يعمل على التقليل من انتفاخ ما قبل الدورة الشهرية وأثناءها.

تناول الأطعمة الصحيحة

عليكِ تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح؛ إذ توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم تناول ما يزيد على 2300 مليغرام من الملح يوميا قبل وخلال الدورة الشهرية.

واحذري الأطعمة المصنعة والمعلبة، فهي تحتوي على كميات مهولة من الملح، بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى التي قد لا تكون صحية لك، لذلك تناولي الفواكه والخضراوات والأطعمة الطازجة والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والمكسرات والبذور.

شرب الكثير من الماء

تأكدي من شرب الكثير من الماء في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية، أي ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

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تجنب الكحول والكافيين

يقول الأطباء إنَّ الكحول والكافيين يساهمان في الانتفاخ كما يزيدان من الأعراض المزعجة لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية، لذلك استبدليهما بالماء.

وفي حال مواجهتكِ لأي صعوبة في تخطي فنجان القهوة الصباحي، فحاولي استبداله بمشروب يحتوي على كمية أقل من الكافيين مثل الشاي أو بعض أنواع القهوة التي لا تحتوي على كافيين.

ممارسة الرياضة بانتظام

التمرين المنتظم هو مفتاح تقليل أعراض الدورة الشهرية، لذلك قومي بإجراء التمارين الرياضية لبضع ساعات خلال الأسبوع، أي مارسي بعض المشي والسباحة وبعض التمارين الرياضية التي تحتاج إلى جهد خلال أيام الأسبوع.

الأدوية

إذا لم تقلل العلاجات المنزلية انتفاخك قبل وأثناء الدورة الشهرية، فيجب زيارة طبيبك الذي قد يلجأ إلى بعض أنواع الأدوية المسكنة أو أدوية منع الحمل التي تساعد في تقليل أعراض الدورة الشهرية، أو ربما أدوية مدرات البول التي تقلل من تخزين السوائل في الجسم.