7 أطعمة تخلق تأثيرًا مضادًا للاكتئاب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عندما يعاني الإنسان من الاكتئاب والقلق والحالة النفسية السيئة، عليه التحدث إلى طبيب نفساني واستخدام مضادات الاكتئاب فهي الأشياء الأولى التي تتبادر إلى الذهن من أجل تخفيف الوضع، لكن في الواقع هناك حل آخر.

فهل تعلمين أنه يمكنك تقليل الاكتئاب والقلق والحزن من خلال استغلال التأثير العلاجي الناتج عن الطعام الذي تتناولينه؟ نعم فتناول أطعمة معينة يخلق تأثيرًا مضادًا للاكتئاب على أجسامنا.

تعرفي على فوائد وتأثيرات 7 أطعمة يومية مثالية لبدء العلاج الغذائي.

العنب البري

حمض الفوليك هو فيتامين يزيد من الفكاهة ويساعد على إنتاج السيروتونين، وعلى الرغم من وجوده في جميع الفواكه، إلا أن مستوى حمض الفوليك في العنب البري مرتفع جدًا، ويساعد الأنثوسيانين الموجود في التوت الأزرق أيضًا على تقليل الاكتئاب والإحساس بالسعادة.

بذور الشيا

التريبتوفان هو حمض أميني أساسي يساعد على تحسين مزاجك وجودة النوم، لكن هذه المادة لا ينتجها جسمنا بشكل طبيعي، لذلك ينبغي عليك الحصول عليها من مصادر خارجية، وبذور الشيا هي مصدر ممتاز للتريبتوفان لكونها غنية بالألياف كما تنظم مستويات السكر في الدم.

الكاكاو

تعد الشوكولاتة أفضل مضاد للاكتئاب، فهي غنية بمادة الكاكاو المحفزة لهرمونات السعادة، ويفضل دائما اختيار الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية جدًا من الكاكاو، احذري من تناول الشوكولاتة التي تحتوي على السكر والدهون المشبعة والمواد الكيميائية والتي تجعلك تشعرين بالسوء، يمكنك الحصول على سعادة صحية بإضافة مسحوق الكاكاو النقي إلى عصير الشيا أو الحليب.

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الكيوي

معظم المصابين بالاكتئاب والقلق يعانون من نقص حمض الفوليك، ويمكنك التغلب على هذا النقص بتناول فاكهة استوائية كالكيوي، هذا الأخير غني بفيتامين سي، والذي يساعد في تقليل ضغط الدم والتفاعلات الفسيولوجية الأخرى في المواقف العصيبة.

الحليب

تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين دي لديهم معدلات أعلى من الاكتئاب والقلق، قد يكون من الصعب الحصول على فيتامين دي بشكل طبيعي من الشمس خاصة في فصل الشتاء، لذلك يمكنك استبداله بتناول مكمل غذائي أو طعام يحتوي على فيتامين دي، يمكنك تناول الحليب الغني بفيتامين دي بنظامك الغذائي في الإفطار والوجبات الخفيفة.

سمك السلمون

يحتوي السلمون على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي مادة مغذية مهمة لتكوين وعمل الدماغ، وانخفاض أحماض أوميغا 3 في الجسم يمكن أن يزيد من خطر الاضطرابات النفسية العصبية المرتبطة بشكل خاص بالمزاج والذاكرة والسلوك، سمك السلمون غني أيضًا بالتريبتوفان الذي يساعد على تحسين مزاجك وجودة النوم.

الشاي الأخضر

كشفت الأبحاث أن الشاي الأخضر ليس غنيًا بمضادات الأكسدة فحسب، بل أيضًا بالحمض الأميني الذي يحارب الاكتئاب ويسمى بالثيانين، ننصحك بتناول شايماتشا، وهو شاي أخضر مسحوق يحتوي على خمس مرات من كمية الثيانين مقارنة بالشاي الأخضر العادي، وذلك لتعزيز مزاجك وخلق تأثير مضاد للاكتئاب.