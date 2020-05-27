المغرب تسجل 7 إصابات بكورونا

سجّلت المغرب اليوم 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 7584، بينما استقر عدد الوفيات عند 202 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4969 بعد تعافي 88 شخصا اخرين، واستبعدت 155 ألف و202 حالة بعد الكشف المخبري. قد يهمك أيضا: 7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا

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