الفلبين تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين اليوم 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15049 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 904 حالة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، وارتفع عدد من تماثل للشفاء إلى 3506 بعد تعافي 94 شخصاً. قد يهمك أيضا: فيديو يكشف أن "سعلة" واحدة داخل الطائرة يمكنها نشر الفيروسات ومنها "كورونا" أطباء سويديون يلحظون علاقة بين السمنة ومرض "كوفيد 19"

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