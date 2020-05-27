كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - جدول المحتوَى

1.هل من الآمن تناول التوت الأحمر أثناء الحمل؟



2. فوائد التوت الأحمر للحامل



3. الفوائد الصحية لتناول العنب البري للطفل

4. وصفات لذيذة باستخدام التوت

5. أضرار تناول التوت الأحمر للحامل



التوت الأحمر صحي للغاية وغني بالعناصر الغذائية، يعتبر غذاءً غنياً بفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك (وهو شكل طبيعي من حمض الفوليك). التقى موقع الخليج 365 نت بالدكتورة سكينة جمال اختصاصي التغذية؛ لتعرفنا على فوائد التوت الأحمر للحامل ،يُنصح النساء بتناول الفولات لأنها تلعب دوراً مهماً في تطور الأنبوب العصبي للطفل، كما أنها تساعد في علاج التهابات المسالك البولية أثناء الحمل.

1. هل من الآمن تناول التوت أثناء الحمل؟



من الآمن تماماً تناول التوت أثناء الحمل، ومع ذلك، لا ينصح بتناول الفاكهة بكميات زائدة ،والأفضل استشارة الطبيب المختص لمن يعانون من سكر الحمل أو أى أمراض بجانب الحمل ،ولكن السيدات الأصحاء يمكنهم تناول التوت للحصول على العديد من الفوائد الصحية .

2. فوائد التوت الأحمر للحامل

التوت الأزرق ليس فقط لذيذاً ولكنه غني بالمغذيات المطلوبة أثناء الحمل.

التوت الأزرق غني بالبوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد في تقوية المناعة وبالتالي يمنع العدوى أثناء الحمل.

كونه مصدراً جيداً للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يساعد التوت في الهضم ويمنع البواسير والإمساك أثناء الحمل.

يساعد النساء الحوامل على إبقاء زيادة الوزن في الاختيار.

الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الإجهاد أثناء الحمل، يساعد تناول التوت أثناء الحمل على منع مقدمات الارتعاج.

3. الفوائد الصحية لتناول العنب البري للطفل

Advertisements

يحتوي العنب البري على حمض الفوليك وهو أمر مهم لمنع التشوهات الخلقية مثل Spina Bifida ،التوت الأحمر غني بالكالسيوم والبوليفينول الذي يساعد في نمو العظام في الجنين ،يمنع الولادة المبكرة بسبب مشاكل صحية أثناء الحمل مثل ارتفاع ضغط الدم ،يساعد فيتامين C الموجود في الفاكهة الجسم على امتصاص الحديد مما يقلل من خطر انخفاض وزن الولادة عند الأطفال حديثي الولادة.

4. وصفات لذيذة باستخدام التوت

فطيرة عنبية

المكونات

نصف كوب من الشوفان العضوي الملفوف

قليل من الملح

2 ملعقة صغيرة عسل

½ ملعقة صغيرة مسحوق الخبز

بيضة

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

ملعقة صغيرة قشر الليمون (اختياري)

2 ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر أو زبدة ذائبة

½ كوب من العنب البري (إذا لم يكن في الموسم، يمكنك استخدام العنب البري المجمد العضوي)

ملعقة صغيرة شراب القيقب (اختياري)

طريقة إعداد الفطيرة:

تسخين المقلاة مسبقاً.

يُضاف الشوفان والملح والعسل ومسحوق الخبز ويُمزج. ثم يضاف البيض والفانيليا وبرش الليمون والحليب والزبدة المذابة أو زيت الزيتون البكر الممتاز إلى الخليط ويخلط مرة أخرى لمدة 30 ثانية.

اتركي الخليط لمدة 10 دقائق.

نصب الخليط على الشواية ونطهو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

للتزيين، ضعي التوت الأزرق في الميكروويف لمدة دقيقة وأضيفي شراب القيقب إلى التوت وحركيه.

أخيراً، اسكبي شراب القيقب مع التوت الأزرق فوق الفطيرة.



عصير التوت

المكونات:

¾ كوب حليب الصويا غير المحلى

¾ كوب من التوت الأزرق (مجمد إذا كان خارج الموسم)

4 - 5 غ. اللوز (منقوع ومقشر)

ملعقة صغيرة. عسل

طريقة عمل عصير التوت

امزجي جميع المكونات ووجبة خفيفة غنية بالكالسيوم جاهزة.

5. أضرار تناول التوت الأحمر للحامل