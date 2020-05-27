كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 مايو 2020 04:44 مساءً - تحار أغلب الأمهات في كيفية علاج السرقة عند الأطفال، وما هي الأسباب التي تدفع الطفل للسرقة، قد يكون تعلم طفلك السرقة بسبب ضغط الأقران، إلا أن الصغار قد يفعلون ذلك دون أن يدركوا أنه خطأ، التقت الخليج 365 نت بالدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية وتعديل السلوك؛ ليعرفنا على الأسباب التي تدفع الأطفال للسرقة، و10 طرق لعلاج السرقة لدى الأطفال.

أسباب تدفع الأطفال للسرقة ؟



يميل الأطفال إلى السرقة من آبائهم أو أشقائهم أو أصدقائهم أو أقاربهم لأسباب مختلفة. إذا كان طفلك يفعل الشيء نفسه، فقد يكون ذلك نتيجة لأي مما يلي:

1. عدم ضبط النفس :قد لا يتحكم طفلك في أفعاله ويمكنه فقط سرقة ما يراه أمامه.

2. التشوق ليصبح غنياً كعندما يتوق طفلك إلى شيء باهظ الثمن، والذي قد يشعر بأنك قد لا تتمكنين من تحمله، فقد يميل إلى السرقة.

3. ضغط الأقران :قد يكون طفلك في شركة خاطئة في المدرسة أو في حي حيث يتصل بالآخرين. قد يكون لديه صديق يحب سرقة الأشياء من الآخرين، ويمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى تأجيج سلوك السرقة لدى الأطفال أيضاً.

4. لجذب الانتباه :عندما يشعر طفلك بأنه لا يحظى باهتمام كافٍ من معلمه أو منك، فقد يشعر بالحاجة إلى القيام بشيء مثل السرقة لجذب انتباهك.

5. للمتعة :قد يسرق طفلك دون معرفة أن هذا النشاط خاطئ. قد يأخذ أشياء ليست مفيدة له، فقط للحصول على بعض المتعة.

10 طرق لمنع طفلك من السرقة



بصفتك أحد الوالدين، تحتاجين إلى الحفاظ على الهدوء والتصرف بطريقة مسؤولة أثناء التعامل مع هذه المشكلة. العقوبة القاسية للأطفال الذين يسرقون لن تكون ذات فائدة.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التعامل مع مشكلة السرقة التي يواجهها طفلك:

1. لا تتهمي طفلك أبداً



ما لم تكوني قد رأيت طفلك يسرق أو سمعت عنه من شخص تثقين به تماماً، فلا تتهميه.

قد يكون طفلك أحياناً ضحية اتهامات كاذبة أو سوء فهم.

2. قولي بوضوح إن هذا خطأ كبير



يجب أن يعلم الأطفال أن عملية السرقة غير مقبولة.

يجب أن تخبريهم بأن عملهم هذا عمل خاطئ ويمكن أن يسجنوا بسببه.

3. حافظي على هدوئك



لا ترفعي صوتك، استخدمي العصا أو الثرثرة عند طفلك في أي وقت.

عليك أن تجعلي طفلك يدرك حركته الخاطئة، دون إجباره على القول بأنه لن يسرق مرة أخرى.

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4. اطلبي من طفلك إصلاح الخطأ



إذا قبل طفلك أنه يسرق، فأخبريه أن يعتذر للشخص الذي سرق منه. يقدم هدية صغيرة لذلك الشخص لإصلاح المشاعر الصعبة.

يمكن أن تكون هذه تجربة مهينة لطفلك، والتي ستساعده على الابتعاد عن السرقة للأبد.

5. سامحي طفلك



رغم أن هذه مشكلة مؤلمة عليك مواجهتها كأحد الوالدين، عليك أن تنقلي لطفلك أنك ما زلت تحبينه وقد سامحته.

يمكنك إعطاء طفلك عناقاً وتقبيلاً يساعده على الامتناع عن فعل ذلك مرة أخرى، إذا قام بذلك لجذب الانتباه.

6. اكتشفي أسباب دافع الطفل للسرقة



إذا كنت ترغبين في منع طفلك من السرقة، يجب عليك النظر في السبب الجذري الذي تسبب في هذا الإجراء.

إذا كان طفلك في شركة خاطئة، فتحدثي مع معلمه وتأكدي من أنه ليس على اتصال مع هذا الصديق.

7. ابقي على اتصال بطفلك دائماً



قومي بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة لبعض الوقت، واستمتعي بوقتك مع أطفالك.

سيساعدك ذلك على الالتصاق بأطفالك وتقديم الحب الكافي لهم.

سيساعد ذلك طفلك على التوقف عن ممارسة السرقة ومناقشة احتياجاته لك.

8. لا تغريه بالسرقة



عندما تعلمين أن طفلك يسرق، تأكدي أنك لا تقدمين فرصة لإغرائه للقيام بذلك مرة أخرى.

قفل خزانتك، لا تسهلي الوصول المباشر إلى المال ولديك مبالغ صغيرة جداً في المحافظ أو حقائب اليد.

9. تعليم الملكية



علمي أطفالك أن يعرفوا عن الملكية الشرعية.

عندما يكون لديك طفلان أو أكثر في المنزل، لا تتبعي سياسة «جميع الألعاب للجميع».

علّمي طفلك أن يطلب الإذن باللعب بلعبة أخيه أو أخته ثم يعيدها بعد اللعب.

10. امدحي صدق طفلك



إذا كان ابنك يتحدث عن الحقيقة، فأعجبي به لفعل ذلك.

إذا وجد طفلك محفظتك المفقودة، فقيمي جهوده، وعلميه أنه قام بالفعل الصحيح الذي كان عليه فعله، وأن الله سوف يجزيه برزق وفير نتيجة لأمانته.