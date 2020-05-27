نتيجة تأثيره السلبي على المرضى .. فرنسا توقف كلوروكين لعلاج كورونا

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وألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بوباء كوفيد-19 في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

ومنذ نهاية آذار/مارس، كان يمكن وصف هذا العقار المشتق من دواء كلوروكين لعلاج الملاريا في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

وكان المجلس الصحي الأعلى في فرنسا الثلاثاء أوصى بوقف استخدام هيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا، وحصر استخدامه بالتجارب الطبية التي سبق وسُمِحَ بها، وتشمل هذه التوصية أيضاً جميع مشتقات الكلوروكين وعلى رأسها هيدروكسي كلوروكين.

وتأتي هذه التوصية بناءً على طلب تقدّم به للمجلس أمس الاثنين وزير الصحة أوليفيي فيران وذلك في ضوء نشر دراسة بريطانية في مجلة “لانسيت” العلمية تشير إلى مخاطر استخدام هيدروكسي كلوروكين للحالات الخطرة بسبب عدم فاعليته وتأثيره السلبي على انتظام ضربات القلب.

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وقد وصف البروفيسور الفرنسي الشهير ديديي راوول الدراسة البريطانية بـ”الفوضوية”، وهو الذي كان أول مَن دافع عن استخدام كلوروكين لعلاج مرضى كورونا.

وكانت دراستان فرنسية وصينية أشارتا الأسبوع الماضي أيضاً إلى عدم جدوى استخدام كلوروكين ومشتقاته في علاج مرضى كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الاثنين، تعليق التجارب السريرية مؤقتاً لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19، وذلك في إجراء وقائي.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، أن هذا القرار يأتي بعد نشر دراسة، الجمعة، في مجلة “ذي لانسيت” الطبية، اعتبرت أن اللجوء إلى الكلوروكين أو مشتقاته مثل هيدروكسي كلوروكين للتصدي لكوفيد-19 ليس فاعلاً وقد يكون ضاراً.