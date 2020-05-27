شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نعود لعاداتنا الغذائية دون مشاكل صحية بعد رمضان؟.. «مختص» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نصح د. عبدالعزيز العثمان، رئيس الجمعية السعودية للتغذية العلاجية، بممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي بعد رمضان وذلك حتى نعود لعادتنا الغذائية بدون مشاكل بعد انتهاء الشهر الفضيل. وأضاف، في مداخلة مع برنامج صباح السعودية على “قناة السعودية”، أنه يفضل التقليل من الحلويات وتناول وجبات منتظمة من الأطعمة وذلك لتجنب إرهاق المعدة، كذلك يفضل تقليل الدهون والوجبات الدسمة والحلويات. وأضاف العثمان ينصح بترتيب أوقات الطعام وتناول سلطة الفواكه فهي أفضل بديل للحلويات سواء للكبير أو الصغير.

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