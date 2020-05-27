قطر تسجل حالتي وفاة و1740 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 30 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1740 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 48947 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 1439 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 13283 حالة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ولفت إلى فحص 4769 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 20118.

وشددت وزارة الصحة العامة في قطر على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في البلاد، فإن من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.