الكويت تعلن شفاء 640 حالة جديدة من "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الكويت، الأربعاء، شفاء 640 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7946 حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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