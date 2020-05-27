كورونا في أفريقيا.. 3589 وفاة و119391 إصابة

الخليج 365 - أديس أباباالأربعاء 2020/5/27 02:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 119 ألفا و391 حالة.
وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد حالات التعافي من الفيروس وصل إلى 48 ألفاً و618 حالة، فيما بلغت الوفيات 3589 حالة.
وأشار البيان اليومي للاتحاد الإفريقي، إلى أن منطقة شمال أفريقيا سجلت 36.420 حالة إصابة، فيما سجلت منطقة جنوب القارة 25.944 حالة، وسجلت دول شرق أفريقيا 13.017 إصابة، ووسط القارة 13.604 إصابات، ودول غرب القارة 30.406 إصابات.
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