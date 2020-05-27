حالة وفاة و255 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الأربعاء، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 8373 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إن الإصابات تشمل 166 حالة لعمانيين، و 89 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 2177، لافتة إلى تسجيل حالة وفاة لمقيم يبلغ من العمر 67 عاما، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 38 حالة .

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.