مشروبات ونصائح لتنحيف الخصر من الدهون

تعاني الكثير من النساء من تراكم الدهون في منطقتي البطن والخصر، ما يظهر القوام بشكل غير متناسق، فضلاً عن الخطر الذي تسببه هذه الشحوم على صحة الجسم.

لمن تمتلك خصراً مليئاً بالشحوم والدهون وتريد تنحيفه، هذه بعض النصائح لتنحيف الخصر، ينصح بها الأطباء وخبراء التغذية...

اتباع نظام غذائي سليم

أثبتت الأبحاث العلمية أن تناول الحبوب الكاملة مع الفواكه والخضراوات يساعد على تقليل نسبة الدهون في الجسم، خاصة وأن الحبوب الكاملة صحية ولا تحتوي على مواد حافظة ضارة، ما يساعد بشكل فعال في الحصول على خصر نحيف خلال أسبوع.

في إشارة إلى أن بعض الفواكه تحتوي على نسب عالية من السكريات، لذا لا بد من التنبه إلى الكميات التي يجب تناولها كي لا تؤتي بنتائج عكسية.

نوعية الطعام وليس الكمية

تعتقد الغالبية من النساء أن الشعور بالجوع وتناول كميات أقل من أي نوع من الطعام يساعد على خسارة الوزن، غير أنه اعتقاد خاطىء. فقدان الوزن يعتمد في الأساس على نوع الطعام وليس على كميته، وهذا ما يبرهن أن البعض قد يتناول كميات قليلة من الطعام، وبالرغم من ذلكن يكتسب الوزن، وقد يتناول كميات أكبر من صنف آخر ولا يزداد الوزن. مرد هذا إلى نسبة السعرات الحرارية التي يحتويها.

أهمية الألياف لتنحيف الخصر

الألياف من العناصر الأساسية في النظام الغذائي الصحي والمتوازن، لأنها تساعد على تحريك الأمعاء وبالتالي تقليل الانتفاخ في منطقة البطن، كما أنها تشعر بالامتلاء، ما يخفف من الشعور بالجوع و تناول كميات أقل من الطعام. ينصح بمزج أنواع مختلفة من الألياف سواء الذائبة في الماء، مثل الشعير، الشوفان، البازلاء، التفاح، الجزر، الفاصولياء، الحمضيات، أو غير الذائبة في الماء، مثل القمح، المكسرات والخضروات الخضراء.

تناول الوجبات الخفيفة

الوجبات الخفيفة تساعد على خسارة الوزن وتنحيف الخصر، وذلك لقدرتها في السيطرة على الجوع وعدم الإفراط في تناول الطعام خلال الوجبات الرئيسية، على أن تكون وجبة صغيرة خفيفة وصحية، كتناول تفاحة أو 5 إلى 10 حبات من اللوز.



شرب الماء

الإكثار من شرب الماء يكبح الشهية، ما يساعد على فقدان الوزن. ينصح بتناول كوبين من الماء الماء الدافىء قبل كل وجبة طعام رئيسية وذلك لتقليل كمية الطعام المتناولة ولتثبيط الجوع. يمكن إضافة عصير الليمون له، لأن هذا الأخير يساعد على حرق الدهون، خاصة الدهون المتراكمة في البطن والخصر.

لا للوجبات السريعة

الامتناع عن تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على كميات كبيرة من الدهون المشبعة وعلى سعرات حرارية تسبب السمنة في منطقتي البطن والخصرن مثل البيتزا، الشاورما، البرغر، الحلويات، السكاكر والآيس كريم.

ممارسة الرياضة

ينصح لتنحيف الخصر أن تكون التمارين الرياضية جزءاً هاماً من الروتين اليومي، وتحديداً منها تمارين الخصر، كالقفز على الحبال، تمارين الأيروبيك، تمارين القرفصاء، تمارين الانحناء وغيرها التي تساعد على حرق السعرات الحرارية وشد عضلات الخصر.

النوم الكافي

من الخطوات المهمة التي يجب عدم إغفالها لتنحيف الخصر الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم لا يقل عن 8 ساعات يومياً، لأنه يساعد على تنظيم عمليات الأيض وعدم تخزين الدهون في البطن. لقد كشفت العديد من الدراسات أن قلة النوم تقلل من مستوى هرمون اللبتين Leptin الذي يعرف بـ "هرمون الشبع" وتضاعف من هرمون الجريلين Ghrelin "هرمون الجوع".

الالتزام بالوجبات الأساسية

تجنب وجبة العشاء قدر الإمكان، وعدم تناول الوجبات الدسمة بعد الساعة 5 مساء، كذلك عدم إهمال وجبة الفطور أبداً، منعاً لتناول كميات كبيرة من الطعام على الغذاء، خاصة وأن الجسم يعمد طبيعياً على تخزين الدهون في منطقة البطن والخصر إذا تم منعه عن الطعام لوقت طويل.

الأطعمة الصحية

ينصح خبراء التغذية من يود تنحيف الخصر الالتزام بتناول الأطعمة الصحية التي لا تسبب تراكم الدهون في البطن والخصر، كالخضراوات، الفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة، مثل القمح، الشوفان، الأرز البني، وتناول المشروبات التي تزيد من معدلات الحرق، مثل الزنجبيل، الشاي الأخضر، القرفة والماء الدافئ مع الليمون.

إضافة إلى ضرورة الالتزام بالخطوات السابقة من أجل تنحيف، يمكن الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية، وهي كناية عن مشروبات تساعد على حرق الدهون في منطقتي البطن والخصر، من بينها:

القرفة والتفاح لتنحيف الخصر

المكونات:

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ليتر من الماء.

عود من القرفة.

تفاحة.

القرفة تساعد على إبطاء امتصاص السكر الذي يمكن تخزينه في الجسم على شكل دهون، كما تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، كما تبطئ عملية الهضم، ما يعطي شعوراً بالشبع ويجنب الرغبة في تناول وجبات خفيفة.

ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه ينصح بتناولها باعتدال، إذ إن الكميات الكبيرة منها قد تصبح سامة، خاصة إذا ما تم مزجها مع مشروب آخر، مثل الشاي أو القهوة لأنها قد تسبب زيادة خفقان القلب، كما لا تنصح الحوامل أو المرضعات بتناولها.

بدوره التفاح غني بالألياف التي تبطئ عملية هضم الطعام وتمنع تراكم الدهون.

الطريقة:

يسكب الماء في إبريق وتضاف القرفة.

يغسل التفاح جيداً ويقطع إلى شرائح دون تقشيره.

تقلب المكونات جيداً ويحفظ الوعاء في البراد طوال الليل .

يتم تناول كوب منه على معدة فارغة، ثم كوب ثانٍ مباشرة بعد وجبة الإفطار وآخر بعد الغداء، أما الكوب الرابع قبل الخلود إلى النوم.

المكونات:

ثمرة من الكيوي الناضج.

شريحة من الأناناس الطازج ثمرتان من الخوخ أو تفاحة كاملة.

½ ثمرة من الأفوكادو.

عود من الكرفس الطازج منزوع الساق، فقط الأوراق.

ملعقة طعام من بذور الشيا، المنقوعة لليلة في الماء.

15 حبة من اللوز أو البندق، خام أو محمّص.

رشة من مسحوق الزنجبيل.

ملعقة طعام من زيت جوز الهند البكر.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

القليل من عشبة الستيفيا (اختياري).

الزنجبيل تابل حارق للدهون، إذ يسرع من عملية التمثيل الغذائي ويساعد على تنحيف الخصر وعلى التخلص من الكرش.

الأناناس من الفواكه المنخفضة السعرات الحرارية، غنية بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع، ما يساعد على التخفيف من كميات الطعام المتناولة.

بالرغم من احتواء الأفوكادو على كميات كبيرة من الدهون، إلا أنه من الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على فقدان الوزن، كما أنه يحتوي أيضاً على كميات وفيرة من الألياف الغذائيّة، إذ إن 100 غرام من الأفوكادو تحتوي على 7 غرامات من الألياف. هذا وبينت دراسة نشرت في مجلة Nutrition عام 2013، أن تناول ½ ثمرة من الأفوكادو خلال وجبة الغداء يقلل نسبة الجوع بحوالي 28% مقارنة بعدم تناوله.

الطريقة:

توضع جميع المكونات مع القليل من الماء في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج ناعم القوام.

يتم تناول كمية وفيرة من الشراب طوال الصباح.

مشروب التوت والزنجبيل لتنحيف الخصر

المكونات:

ثمرة من الموز.

كوب من التوت الطازج أو المجمد.

ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من حبوب بذور الكتان.

½ كوب من السبانخ.

ثلج مجروش.

توجد الكثير من الشائعات التي جعلت الكثيرين يتجنبون تناول الموز لاعتقادهم بأنه يسبب زيادة في الوزن معللين ذلك احتواءه على كمية من الكربوهيدرات، حيث إن كوباً واحداً من شرائح الموز يحتوي على حوالي 135 سعرة حرارية، لكنه في المقابل، يساعد على الشعور بالشبع، وبالتالي تقليل كميات الطعام المتناولة. تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أدلة علمية كافية تثبت دور الموز في زيادة الوزن أو خسارته.

التوت يعمل على خفض مستوى هرمون الليبتين Leptin الذي يعرف باسم "هرمون الجوع"، كما أشار الباحثون إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في التوت تساهم في تغيير طريقة تخزين واستخدام السكريات في الجسم للحصول على الطاقة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

الطريقة:

توضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي وتسحن جيداً.

يتم تناول هذا المشروب صباحاً على معدة فارغة وكبديل لوجبة الإفطار.

سيلاحظ الفرق في غضون أسبوع من تناول بعد أسبوع واحد من تناول هذا المشروب بانتظام .

الكيوي والشاي الأخضر لتنحيف الخصر

الشاي الأخضر من أفضل المشروبات الطبيعيّة التي تساعد على تفتيت الدهون ونحت القوام، على ألا يتم تحليته بالسكر. دراسات عديدة كشفت عن أهمية الشاي الأخضر في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون بفضل احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية تحارب تلف الخلايا وتساعدها على الانقسام من جديد، ولكنّ الجديد الذي كشفه الخبراء، أن تناول هذا الشاي الصحي مع فيتامين C يؤتي بنتيجة مضاعفة فيما يخص قدرته على حرق الدهون.

الكيوي من أهم المصادر لفيتامين C، تفوق بذلك الليمون والبرتقال كذلك هو من الفواكه المنخفضة السعرات الحرارية، لكنه بالمقابل يحتوي على كميات كبيرة من الألياف، حيث إن حبتين من الكيوي تحتويان على حوالي 8 غرامات من الألياف وما يُقارب 80 سعرة حرارية فقط، ما يساعد على خسارة الوزن والشعور بالشبع بعد تناول الوجبات.

الطريقة:

يتم تناول كوب من الشاي الأخضر غير المحلى مع ½ ثمرة من الكيوي ولمرات عدة في اليوم للحصول على نتيجة أفضل لحرق دهون البطن وتنحيف الخصر.

يمكن استبدال الكيوي بالقليل من عصير الليمون.

ينصح بتناول 3 أكواب من الشاي الأخضر يومياً مع تنوع فيتامين C المرافق له، أي تارة مع الكيوي وتارة أخرى مع الليمون أو البرتقال

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