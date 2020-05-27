الكشف عن عقار جديد لعلاج الحالات المبكرة من مرضى "كورونا"

لندن - لايف ستايل أعلنت جامعة ساوثامبتون البريطانية عن التوصل إلى دواء تجريبي يعطى بطريقة بسيطة لأصحاب الحالات المبكرة من مرضى "كوفيد-19"، وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن "تقنية علاج فيروس كورونا الجديدة تعتمد على توصيل الدواء للرئتين من خلال بخاخ "inhaler"، قبل تطور الحالة".

وقال باحثون من الجامعة البريطانية: إن "هذا الدواء يعتمد على استخدام بروتين يسمى "إنترفيرون بيتا" يتم إنتاجه داخل جسم الإنسان في حال الإصابة بالفيروسات ويستخدم بالفعل في علاج أمراض متعددة مثل التصلب المتعدد"، وبحسب الصحيفة، فقد أرسل الباحثون، اليوم الثلاثاء، 120 بخاخا إلى مصابي فيروس كورونا لإجراء التجارب في منازلهم . قد يهمك أيضا: دراسة صينية تؤكد أن كورونا ينتقل عبر البراز Advertisements اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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