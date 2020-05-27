شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا توقف استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج مرضى كوفيد-19 والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 ألغت الحكومة الفرنسية التدابير الاستثنائية التي كانت تجيز استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج المصابين بوباء كوفيد-19 في المستشفى خارج إطار التجارب السريرية، وذلك تجاوبا مع رأي أدلى به المجلس الأعلى للصحة العامة، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

Advertisements ومنذ نهاية مارس، كان يمكن وصف هذا العقار المشتق من دواء كلوروكين لعلاج الملاريا في شكل استثنائي في المستشفى للمرضى الذين يعانون حالة حرجة، بناء على قرار طبي مشترك.

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