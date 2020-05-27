نصائح ذهبية قبل استخدام الضمادات الطبية.. انتبه لدرجة الحرارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الضمادات واللصقات الطبية من العناصر الهامة بالصيدلية المنزلية، ومن المهم معرفة كيفية استخدامها وتخزينها في مكان مناسب والانتباه إلى تاريخ صلاحيتها.

وأوضح البروفيسور بيتر سيفرين، الطبيب بالصليب الأحمر الألماني أن مجموعة الإسعافات الأولية ينبغي أن تشتمل على مقص الضمادة، والقفازات المطاطية، والملقاط، ومطهرات الجروح وضمادات الشاش، والضمادات المرنة واللصقات، والقطن ومشابك الضمادة ومناديل.

وأضاف سيفرين أنه يمكن النظر في لوائح مجموعات الإسعافات الأولية المعمول بها في وسائل النقل على سبيل المثال واستخدامها في المنزل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

درجة حرارة ثابتة

وأشار البروفيسور الألماني إلى ضرورة إبقاء هذه المجموعة في متناول اليد بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة في حالات الطوارئ، وفي موضع تكون درجة الحرارة فيه ثابتة؛ حيث إن أشعة الشمس على سبيل المثال يمكن أن تتسبب في تلف المادة اللاصقة أو المواد الأخرى.

ومن الأمور الهامة أيضا الانتباه إلى تاريخ الصلاحية؛ حيث إن المهمة الأساسية للضمادات ومجموعة الاسعافات الأولية تتمثل في الحفاظ على نظافة الجروح وحماية المصاب من العدوى؛ لذا لابد أن تكون في حالة جيدة، وينصح بالتحقق من مدة صلاحيتها بانتظام واستبدالها إذا لزم الأمر.

Advertisements

الاستخدام الصحيح

ومن المهم أيضا معرفة كيفية الاستخدام الصحيح لمحتويات مجموعة الإسعافات الأولية؛ حيث ينبغي معرفة متى يحتاج الجرح إلى اللصقة أو الضمادة؟ ومتى يفضل الذهاب إلى الطبيب أو الاتصال بالطوارئ أو الإسعاف؟

ويعتمد اختيار نوع الضمادة على حجم الجرح وكمية النزيف؛ فاللصقة تكفي للجروح الصغيرة قليلة النزيف، في حين سيكون هناك حاجة لضمادة ضغط للنزيف الشديد.

أما إذا كان الجرح غائرا وينزف بشكل شديد يصعب إيقافه، فيجب حينئذ طلب المساعدة الطبية.

وإذا تم علاج جرح ما، فيجب التأكد من نظافته تماما قبل وضع الضمادة. ويمكن شطف الاتساخات بالماء الصافي، مع مراعاة أن يتم تغيير الضمادة أو اللصقة يوميا أو على فترات أقل إذا كان الجرح ينزف أو رطبا