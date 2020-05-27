هل يؤثر فيروس كورونا على البصر؟.. خبراء يجيبون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ اجتياح فيروس كورونا المستجد لدول العالم، تظهر بين الحين والآخر أعراض جديدة يبلغ عنها الأطباء أو الممرضون بعد استقبال حالات المصابين بالفيروس أو حتى المرضى أنفسهم، كان آخرها الإصابة بمشاكل في الرؤية.

وقال دومينيك كامينجز، كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إنه قاد سيارته لمسافة 30 ميلًا مع زوجته وطفله خلال الإغلاق؛ للتأكد ما إن كان يمكنه القيادة بأمان، خوفًا من أن بصره ربما تأثر من فيروس كورونا.





وفي مؤتمر صحفي بوقت لاحق من نفس اليوم، ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه واجه مشاكل مع بصره في أعقاب إصابته بـ"كوفيد-19"، مضيفًا: "أجد أنه يتعين عليّ ارتداء نظارة لأول مرة خلال سنوات.. أعتقد أن من المعقول جدا أن يكون البصر مشكلة متعلقة بفيروس كورونا".

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مشاكل العين ليست ضمن القائمة البريطانية الخاصة بأعراض فيروس كورونا المستجد. وفي الوقت الحالي، تعتبر ارتفاع درجة حرار الجسم، والسعال المتواصل، وفقدان الشم والتذوق، أعراضًا شائعة للمرض.

وقال متحدث باسم مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن إنه لا يوجد كثير من الأدلة بالوقت الحالي ترجح إمكانية تأثير "كوفيد-19" على الإبصار.

وأوضح المتحدث أن حالات فيروس كورونا المستجد المسجل فيها وجود تأثير له على البصر نادرة، "بالتالي لا يمكننا تحديد تأثير سببي مباشر".

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وقال استشاري العيون والأستاذ بكلية كينجز لندن إن مشاكل العين المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تبدو نادرة جدًا، ولا توجد أية تقارير يمكنني إيجادها حول أي شخص يعاني فقدان البصر بسبب الفيروس".

وأوضح أن شخص واحد من بين مائة ربما يصاب بالتهاب الملتحمة، الأمر الذي قد يشوش الرؤية نظريًا، لكنه غير شائع، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاكل المتعلقة بالعينين كانت أكثر شيوعا بين المرضى الذين وضعوا على أجهزة التنفس الصناعي.

ويعتبر التهاب الملتحة التهابا يصيب الطبقة الر قيقة من الأنسجة التي تغطي العين، وعادة ما يكون لها أعراضا تشمل: العيون الوردية، والإفرازات، والدموع.

ولفت روبرت ماكلارين أستاذ طب العينين بجامعة أكسفورد إلى أن التقارير من مدينة ووهان الصينية ترجح وجود صلة بين "كوفيد- 19" والتهاب الملتحمة، فضلا عن وذمة الملتحمة، والدُماع، وزيادة الإفرازات، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعراض يمكنها التأثير على الرؤية.

وقال البروفيسور كريس هاموند، متحدث باسم الكلية الملكية لأطباء العيون، إن الكلية لم تتمكن من تقديم تقرير بشأن وجود رابط بين ضعف البصر وفيروس كورونا الجديد؛ بسبب نقص الأدلة، لكنهم أشاروا في وقت سابق إلى احتمال أن يتسبب الفيروس في الإصابة بالتهاب الملتحمة. كما أن مشاكل العين مع فيروس Covid-19 ، تبدو غير شائعة للغاية ولا توجد تقارير لأي شخص يعاني من فقدان البصر بسبب الفيروس.

وأضاف هاموند إن تقريرًا من البرازيل يشير إلى أنه من خلال عمليات المسح، بدا أن بعض مرضى Covid-19 أصيبوا ببعض الضرر في شبكية العين ، ولكن لم يكن لدى المرضى أي أعراض لمشاكل في العين أو فقدان الرؤية.



وأوضح أن الحالات المرضية الشديدة لـ"كوفيد-19" ربما تعني أن المرضى احتاجوا نظارات القراءة، مشيرًا إلى أنه "عندما يكون الشخص متوعكًا إلى حد كبير، تكون جميع العضلات أضعف، ويمكن أن تكون العضلات المتحكمة في تركيز العينين أضعف".