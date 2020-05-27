8 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين.. الإجمالي 613

داوود عبدالرؤوفالأربعاء 2020/5/27 12:03 م بتوقيت أبوظبي
سجلت فلسطين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 613 حالة.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة في بيان، إنه تم تسجيل 5 إصابات في الخليل في جنوبي الضفة الغربية و3 إصابات في قطاع غزة.
وأضافت: "تم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا بمحافظة الخليل، بينهم طفلان (عام ونصف، و13 عاما). كما تم تسجيل 3 إصابات في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن هذه الإصابات ترفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 613.
يذكر انه بلغت عدد حالات الشفاء 483 فيما بلغ إجمالي الوفيات 5 حالات.
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