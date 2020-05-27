تصريح طبي يربك 7 أندية عربية في البطولات الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عاشت 7 أندية عربية حالة من الارتباك في الساعات الأخيرة، بسبب تصريح تم فهمه بشكل خاطئ للغاني برينس بامبو، عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بخصوص مباريات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتأهلت 7 أندية عربية إلى الدور نصف النهائي من بطولتي "الكاف"، بواقع 4 أندية في دوري أبطال أفريقيا، هي الأهلي والزمالك من مصر، والرجاء والوداد من المغرب، و3 في الكونفدرالية، هي بيراميدز المصري، وحسنية أغادير ونهضة بركان من المغرب.

وكان من المُقرر أن تُقام مباريات الدور نصف النهائي مطلع شهر مايو/آيار الجاري، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف معظم المنافسات الرياضية حول العالم.

توصية طبية

تناقلت الصحافة الغانية تصريحا لبرينس بامبو، عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يكشف فيه عن تقديمه توصية للمكتب التنفيذي بـ"الكاف" بإلغاء النسخة الحالية من مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.



محطة "جوي.إف.إم" الإذاعية استضافت بامبو في بث مباشر عبر تطبيق "زوم"، تحدث فيه عن الوضع الصحي الصعب في القارة الأفريقية جراء تفشي فيروس كورونا، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة من أجل محاصرة هذه الجائحة.





ووفقا لما أوردته الصحافة الغانية، فإن بامبو اعترض على استمرار المسابقتين القاريتين للأندية في الظروف الحالية، حيث أكدت تقديمه توصية للمكتب التنفيذي لـ"الكاف" من أجل إلغاء النسخة الحالية من البطولتين.

فهم خاطئ

برينس بامبو نفى في تصريحات صحفية هذا الأمر، مؤكدا أن تصريحاته الإذاعية قد تم فهمها بشكل خاطئ.

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وقال بامبو إن اللجنة الطبية لم تتقدم بأي توصية من أجل إلغاء النسخة الحالية من دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

وقال عضو اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في هذا الصدد: "تصريحاتي تم فهمها بشكل خاطئ، اللجنة الطبية لم توصي بإلغاء مسابقتي الأندية بل طالبت فقط بتعليقها".

وأتم: "توصية اللجنة الطبية صدرت منذ شهر مارس/آذار الماضي، وتحديدا في فترة بداية تفشي فيروس كورونا في القارة الأفريقية".

خطط العودة

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من التقارير التي تشير إلى إمكانية عودة مسابقتي الأندية الأفريقية في شهر خلال الفترة المقبلة.





وتعتبر أبرز التقارير تلك التي تشير إلى اجتماع الفرق الـ4 التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي في دولة واحدة.

ووفقا لتلك الخطة، فإن الدور نصف النهائي سيُقام من مباراة واحدة، وكذلك الأمر للمباراة النهائية، في غضون أسبوع وحيد.

ويعتبر شهر أغسطس/آب المقبل أقرب المواعيد التي يمكن خلالها استئناف مسابقات البطولة، فيما تُعتبر الكاميرون أقرب الدول لاستضافة تلك المباريات.