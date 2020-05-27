برجك سيخبرك إلى أي مدى أنت نرجسية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعاني الكثير من الأشخاص من النرجسية وهي اضطراب في الشخصية وحب النفس بشكل مبالغ فيه مع عدم الاهتمام بالآخرين فالنرجسيون يعتقدون أنهم محور الكون ولا يوجد شئ أو شخص أهم منهم.

ويرتب علم الفلك الأبراج من حيث مدى نرجسيتهم، إليكِ قائمة بترتيب الأبراج من الأكثر للأقل نرجسية:

برج الثور

يعتبر برج الثور من أكثر الأبراج نرجسية فهم يعتقدون أنهم الأفضل ويستحقون كل شئ في الحياه مقارنة بالأشخاص الآخرين، أصحاب برج الثور يفتقرون للتعاطف ولا مانع لديهم من التنمر واستخدام الألاعيب للوصول لغاياتهم ومبتغاهم.

برج الاسد

من المعروف عن برج الأسد أنهم دائمًا قادة يمتلكون مهارات استثنائية لذلك لا يصعب التصديق أنهم يتسمون بالنرجسية الشديدة فهم يظنون أن العالم يدور حولهم فقط ولا يهتم برج الأسد إذا كانت نرجسيته تؤذي أو تدمر المحيطين بهم.

برج العقرب

يلجأ برج العقرب للنرجسية عندما يشعرون بالخيانة والألم فيصبحون باردين وعنيفين ولن يمانعوا في استغلال الآخرين من أجل أن يبقوا في الصدارة فهذه هي طريقتهم في الانتقام.

برج الدلو

من الصعب التصديق أن أصحاب برج الدلو يتصفون بالنرجسية ولكنهم يحبون الاستقلالية بشكل كبير يجعلهم لا يكترثون ولا يفكرون سوى في رغباتهم الخاصة فقط ومن الممكن أن يستخدم برج الدلو الآخرين لتحقيق أهدافهم الخاصة وللحصول على الإطراء والتملق الذي يرضيهم.

برج العذراء

تكمن مشكلة برج العذراء بأنهم يعتقدون أنه لا أحد ذكي مثلهم وما يضعهم داخل إطار النرجسية هو سعيهم نحو الكمال وحبهم للانتقاد لانهم يظنون أنه لا يوجد أحد كامل مثلهم.

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برج الحمل

لا يضع أصحاب برج الحمل الآخرين في الاعتبار ويتسمون بالبرود فراحتهم وسعادتهم فوق الكل.

برج القوس

تتمحور نرجسية برج القوس حول صراحتهم فهم على استعداد لجرح مشاعر الأخرين بصراحتهم غير مكترثين بمدى الألم الذي يتسببون فيه ولا يفضلون سماع أي رأي مخالف لرأيهم.

برج السرطان

عندما يتأذى برج السرطان عاطفيًا فحينها لا يهتم ولا يكترث سوى لذاته ومن هنا تظهر نرجسيته ولكنهم ليسوا مغرورين ولكن النرجسية هنا تعتمد على ظرف مؤقت ستنتهي بمجرد أن يتخطوا ألمهم.

برج الجوزاء

يتسم برج الجوزاء ببعض من النرجسية ولكنهم لا يستخدمون الآخرين من أجل تحقيق أهدافهم ولا يستطيعون إيذاء غيرهم.

برج الميزان

لا يتمتع برج الميزان بالنرجسية هم فقط يحبون التحدث عن أنفسهم ويحبون إحداث التوازن في حياتهم وعملهم.

برج الجدي

لا تظهر صفة النرجسية لدى برج الجدي إلا إذا تعرض لمشكلة في حياته او عمله ولكنهم بشكل عام لا يتمتعون بأي صفات تتعلق بالنرجسية.

برج الحوت

برج الحوت بعيد كل البعد عن النرجسية فهم يكرهون الأنانية والبرود وهم أكثر الأبراج عاطفية وحساسية.