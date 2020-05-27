شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توافق على دواء جديد لحالات الملاريا الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكيةFDA على مادة الأرتيسونات للحقن لعلاج الملاريا الشديدة لدى المرضى البالغين والأطفال موضحه في بيان عبر موقعها الرسمي أنه يجب دائمًا أن يتبع علاج الملاريا الحادة مع الأرتيسونات الوريدية دورة علاجية كاملة من نظام مضاد للملاريا عن طريق الفم مناسب.

ووفقا لبيان FDA قبل هذه الموافقة ، كانت مادة الأرتيسونات الوريدية متاحة فقط للمرضى من خلال برنامج الوصول الموسع التابع لإدارة الأغذية والأدوية ، والذي سمح للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بتوفير الأرتيسونات الوريدية لمرضى الولايات المتحدة المصابين بالملاريا الحادة والمرضى المصابين بالملاريا غير المعقدة غير قادر على تناول الأدوية عن طريق الفم بموجب بروتوكول دوائي جديد، ولم يكن هناك أي دواء معتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) لعلاج الملاريا الحادة في الولايات المتحدة منذ توقف الشركة المصنعة عن تسويق الكينيدين في مارس 2019

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وقال جون فارلي ، مدير إدارة الأمراض المعدية بالإنابة في مركز تقييم الأدوية والأبحاث التابع لإدارة الغذاء والدواء: "ستمنح هذه الموافقة المرضى الآن إمكانية أكبر للوصول إلى دواء منقذ للحياة"، علاوة على ذلك ، فإن خطر الإصابة بالملاريا الحادة يؤكد على أهمية تناول الأدوية للوقاية من الملاريا واستخدام تدابير تجنب البعوض عند السفر إلى المناطق الموبوءة بالملاريا".

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الملاريا مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغة البعوض، يعاني المصابون بالملاريا من الحمى والقشعريرة والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا ، وبدون العلاج المناسب ، قد يصابون بمضاعفات شديدة ، مثل الفشل الكلوي والنوبات والاضطراب العقلي والغيبوبة والموت.

تم تقييم سلامة وفعالية الأرتيسونات بالحقن الوريدى لعلاج الملاريا الحادة في المقام الأول في تجربة معشاة ذات شواهد في آسيا التجربة الأولى وتجربة معشاة ذات شواهد منشورة داعمة في إفريقيا (التجربة 2).

وحذرت FDA من استخدام الأرتيسونات في المرضى الذين يعانون من حساسية خطيرة معروفة تجاه الأرتيسونات مثل الحساسية المفرطة.