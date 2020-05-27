5 حقائق ربما لا تعرفينها عن دورتك الشهرية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتصور النساء أنهن على دراية بكل صغيرة وكبيرة حين يتعلق الأمر بدوراتهن الشهرية، وهو اعتقاد خاطئ، حيث إن بعض الأمور تكون غائبة عنهن ولا يعرفن عنها أي شيء.

وتمر المرأة بحوالي 450 دورة على مدار حياتها، وهو ما يعني أن الفرصة سانحة أمامها لتعلم المزيد عن كل ما يتعلق بالدورة واكتشاف المزيد من خباياها وأسرارها. ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز 5 حقائق أو معلومات ربما لا تعلمها كثير من النساء:

1- من الوارد حدوث حمل خلال فترة الدورة الشهرية، ربما حان الوقت الآن لتنبذي تلك الخرافة التي لطالما تم الترويج لها على مدار سنوات طويلة، والحقيقة التي يتعين عليك معرفتها الآن هي أن الدورة الشهرية لا تحمي من احتمال حدوث الحمل. وهناك سببان لذلك، أولهما أن بعض النساء قد ينزفن عندما تُخرِج مبايضهن بويضة كل شهر (التبويض)، ويتصورن بالخطأ أن هذا النزيف هو نزيف الدورة. والسبب الثاني هو أن التبويض قد يحدث قبل انتهاء الدورة أو بعد توقف النزيف ببضعة أيام.

2- الدورة التي تحدث أثناء تناول حبوب منع الحمل ليست دورة "حقيقية"، فالمرأة تنزف بالتأكيد في الأسبوع الذي تتناول فيه الحبوب، لكن من الناحية الطبية، يسمى هذا النزيف بـ "نزيف انسحاب شهري"، ويختلف قليلا عن الدورة الشهرية العادية.

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3- الدورة الشهرية تتغير على مدار حياة المرأة، والعنصر المسؤول عن ذلك في المقام الأول هو التحولات الهرمونية التي تحدث بجسم المرأة على مدار مراحل حياتها المختلفة. ولكِ أن تعلمي أن التغيرات الحياتية التدريجية هي تغيرات طبيعية، لكن الأمور التي تحدث بشكل مفاجئ أو بشكل غير معتاد هي الأمور التي يجب الانتباه لها.

4- السدادات القطنية والفوط الصحية ليست الخيارات الوحيدة للمرأة، فلك أن تعلمي أن لديك خيارات أخرى يمكنك الاستعانة بها للسيطرة على الدورة الشهرية عند نزولها. فهناك منتج صحي يعرف ب "كأس الحيض" وهو كوب مرن يتناسب مع المهبل ويجمع دم الدورة بسهولة، وهناك كذلك سراويل الحيض التي تتميز بقدرة امتصاصها الفائقة، وهناك أيضا فوط القماش القابلة لإعادة الاستخدام بعد غسلها.

5- متلازمة ما قبل الحيض لا تزال تشكل لغزا، حيث تحدث قبل نزول الدورة بأسبوع أو أسبوعين، ورغم اختلافها من امرأة لأخرى، لكنها باتت واقعا بالنسبة لكثيرات. وإلى الآن، لم ينجح الأطباء في الكشف عن الأسباب الفعلية وراء حدوثها. لكن ما قد يفاقم المتلازمة ويجعل أعراضها تسوء لدى البعض هو حدوث مزيج من التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية مع حدوث بعض التغيرات الكيميائية في الدماغ إلى جانب وجود بعض المشاكل العاطفية الأخرى التي قد تكون لدى المرأة مثل الاكتئاب.