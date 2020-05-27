دراسة بريطانية حديثة تؤكد أنه يوجد 31 سلالة من فيروس كورونا

كشفت دراسة بحثية جديدة وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوجد الكثير من الطفرات فيروس كورونا ولكنها لا تنتشر بين الأشخاص، ولا يوجد طفرة أخطر من أخرى، ولكنها تضر بالفيروس نفسه وهم حوالي 7000 الاف طفرة.



وأشارت الصحيفة أن يوجد أكثر من 31 سلالة من فيروس كورونا تم انتشارها في المدن، لكنها ليسن خطيرة أو مؤذية، وبالرغم من ذلك أن يوجد البعض منها ضار بالجهاز المناعي.

وأكد الدكتور فرانسوا بالوكس المشرف على الدراسة أن مازلت الأبحاث قائمة على معرفة مدى خطورة الطفرات وأيا منها أكثر عدوى أو مميت، وذلك بإستخدام تقنية جديدة لعرفة مدى فعالية الطفرات.

كما أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن هناك أكثر من طريقة تساعد الفيروسات على التحول وبما في ذلك فيروس كورونا المستجد وهي :

- تفاعل الفيروس مع فيروس أخر من نفس الخليه.

- إصابة الجهاز المناعي.

- تكرار الفيروس عن طريق الخطأ.

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