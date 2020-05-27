تنفس طفلك من الفم يدل على هذا المرض

يعد الطفل النائم أحد أكثر المشاهد هدوءًا للآباء الجدد وعندما يكون طفلك في حالة استرخاء ، يمكنك فحص تلك الأصابع وأصابع القدم الصغيرة ويمكنك أن تنغمس في عيونهم النائمة وأنفهم المتلألئ تحب كل هؤلاء الهمهمات الصغيرة والشخير وفمهم المفتوح الرائع.

لكن انتظر قد ترغب في التركيز أكثر على تلك الميزة الأخيرة وقد يكون تنفس الفم أثناء النوم علامة على بعض مشاكل الجهاز التنفسي العلوي ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية إذا لم يتم علاجه.



ووفقا لموقع healthline ، قد يتنفس طفلك عن طريق الفم بدافع الضرورة إذا كان أنفه مسدودًا أو مسدودًا بالمخاط وقد يكون لديهم في الآونة الأخيرة نزلة برد أو قد يكون لديهم حساسية من شيء ما في بيئتهم.

ولا يستطيع الأطفال إزالة المخاط بسهولة من تلقاء أنفسهم لذا قد يعوضون عن طريق التنفس الفموي ويعني بشكل أساسي أن انسداد مجرى الهواء العلوي لطفلك بطريقة ما مع الأطفال وعادة ما يكون هذا بسبب تضخم اللوزتين أو الزوائد الأنفية.

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