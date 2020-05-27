إصابات جديدة بكورونا في البرازيل والمكسيك وأمريكا

سجلت البرازيل والمكسيك والصين والولايات المتحدة، إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما رصدت واشنطن لليوم الثالث على التوالي، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.



وقالت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، إن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا بلغ 24512، مع تسجيل 1039 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت: أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 391222 بعد رصد 16324 حالة جديدة.

في المكسيك، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 501 حالة وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية حتى الآن، فيما سجلت القفزة في أعداد الإصابات الجديدة رقما قياسيا كذلك.

وقالت السلطات خلال إفادة صحفية :إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة الآن بلغ 74560 حالة، بينما وصلت الوفيات إلى 8134".

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وسجلت الصين حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقابل سبع حالات قبلها بيوم، كما أبلغت عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض مقابل 29 قبلها بيوم.

وفي الولايات المتحدة، سجّل لليوم الثالث على التوالي،مساء الثلاثاء، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 657 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 98 ألفاً و875 شخصاً.

وبهذه الحصيلة تكون الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من جراء الجائحة على صعيد الإصابات والوفيات في آن معاً، باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المئة ألف وفاة من جرّاء الوباء.

ومساء الإثنين سجّلت الولايات المتّحدة، وفاة 532 شخصاً بالفيروس خلال 24 ساعة، علماً بأنّ حصيلة ضحايا كوفيد-19 في هذا البلد كانت تزيد عن ألفي وفاة يومياً خلال الفترة الممتدّة بين مطلع أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار، ثم انخفضت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى ما دون الألفين، وفي بعض الأيام خلال هذه الفترة إلى ما دون الألف.

أما في ما يتعلّق بأعداد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فأظهرت بيانات الجامعة أنّ حصيلة الإصابات اليومية ناهزت 18 ألف إصابة، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء إلى نحو 1,7 مليون شخص.