بحث علمي جديد يؤكد أن الوجبات السريعة خطيرة على المخ

أكد بحث علمي جديد، أن بعض الأطعمة السريعة مثل البرجر والبيتزا، قد تسبب انخفاضًا في الذاكرة، وتؤثر على انتباه الإنسان بشكل كبير .

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، الأطعمة السريعة تحتوي على الدهون المشبعة تسبب انخفاض شبه فوري في الذاكرة العاملة .

وأكد الباحثون أن تناول الدهون الصحية غير المشبعة - الموجودة في الأفوكادو والأسماك - تعمل على الحفاظ على مستويات التركيز وتقوي الذاكرة.

وقال علماء من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة إنه من المحتمل أن تدخل الأحماض الدهنية الضارة من الأطعمة السريعة إلى مجرى الدم وتقطع حاجز الدماغ ، مما يضر بالأداء العقلي.

وكشفت النتائج عن انخفاض وظائف المخ في غضون ساعتين من تناول الوجبات السريعة، على الأشخاص الذين أجريت علىيهم التجارب.

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كما أوضح باحثون إن دراسات سابقة وجدت أن القدرات المعرفية تعاني بعد خمسة أيام على الأقل من الأكل غير الصحي، لكن البحث الأخير، توصل إلى أن تناول وجبة واحدة غنية بالدهون المشبعة يمكن أن تعوق الانتباه مما يقلل من إنتاجيتك في العمل.

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