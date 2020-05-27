صحة ورشاقة

نصائح للحماية من ضربة الشمس والعلاجات المنزلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الاستعداد لدخول موسم الصيف، ومع اتجاه بعض الدول لقرارات الفتح بعد الإغلاق الذى دام شهورا بسبب جائحة فيرو ، قد تتسبب درجة الحرارة المرتفعة فى حدوث ما يعرف باسم ضربة الشمس.

 

وضربة الشمس وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يمكن أن يكون لها عوامل خطر مختلفة،  وهو مرض يحدث بسبب ارتفاع مفاجئ في درجة حرارة الجسم ويمكن الخلط بينه وبين الصداع والارتباك والغثيان، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لهذا بعض الآثار الخطيرة على الدماغ ، مما يؤدي إلى القيء والنوبات وحتى الغيبوبة المفاجئة.

 

ضربة الشمس ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يكون لها آثار ضارة على الدماغ والقلب والكلى ، وما إلى ذلك، كما  يمكن أن يؤدي التأخير في العلاج إلى وفيات مفاجئة أيضًا. أولاً، لفهم هذه الحالة بشكل أفضل ، هناك بعض عوامل الخطر المرتبطة بضربة الشمس ، وهي:

 

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  • المسنون والرضع أكثر عرضة لضربة الشمس
  • السبب في التغيير المفاجئ في درجة الحرارة قد يجعل من الصعب عليهم التعامل معها.
  • أولئك الذين لديهم تاريخ حالة من السمنة والمرض العقلي ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، وما إلى ذلك هم عرضة لضربة شمس

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نصائح للتعامل مع المصابين بضربة الشمس
 إذا رأيت أي شخص يعاني من ضربة شمس ، فإليك نصائح محددة يجب على المرء اتباعها على الفور للسيطرة على الشخص.:

 

  • قم بإزالة طبقات الملابس الإضافية.
  • وضع الشخص تحت الدش البارد أو ضعه في حوض بارد.
  • رش الماء على الجلد.
  • تغطية تحت الإبطين والرقبة والخد بفوط مبللة بالماء البارد.
  • اجعل الشخص يشرب المزيد والمزيد من الماء.
  • تناول السوائل لمنع الجسم والأمعاء المزيد من البرودة.
  • تناول الكثير من البرقوق فهي ترطيب طبيعي
  • ماء جوز الهند متاح بسهولة وهو الأفضل لاستبدال الشوارد المفقودة في الجسم.

يمكن أن تكون ضربة الشمس صعبة على أي شخص، ومع الصيف هنا ، يجب على المرء اتباع هذه النصائح المهمة لتكون آمنة من آثارها الجانبية.

 

  8537bb7358.jpg نصائح للوقاية من ضربة الشمس
  • ابق في الداخل وفي غرف مكيفة قدر الإمكان.
  • استمر في تناول السوائل وليس فقط عندما تشعر بالعطش، وذلك لأن الجسم يستمر في فقدان الماء في الصيف بسبب التعرق.
  • قم بارتداء ملابس فضفاضة وقطنية وخفيفة اللون لأنها لا تجذب وتحبس الحرارة.
  • الاستحمام بالماء البارد كلما أمكن ذلك
  • احرصي على الترطيب المناسب ، فلا تنتقل من غرفة التكييف شديدة البرودة إلى الخارج.
  • لا تقم بإضاءة المواقد والسخانات في المنزل
  • لا تمارس بدون مكيفات ومراوح، و استمر في شرب الماء بينهما أيضًا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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