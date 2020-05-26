ارتفاع إصابات كورونا في ليبيا إلى 77

الخليج 365 - عبدالهادي ربيعالثلاثاء 2020/5/26 11:59 م بتوقيت أبوظبي
أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 77.
وأوضح المركز في بيان أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 66 عينة من مختبرات طرابلس ومصراتة وسبها، ثبتت إيجابية حالتين جديدتين وسلبية باقي العينات.
وأشار المركز إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 40، فيما تم تسجيل 3 وفيات حتى الآن.
وكانت ليبيا سجلت أولى الحالات المؤكدة في 24 مارس/آذار، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين.
واتجهت ليبيا مؤخراً إلى التخفيف الجزئي من الإجراءات المتخذة لمكافحة "كورونا"، كما سمحت بدخول مئات العالقين بالخارج.
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