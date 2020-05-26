الرئيس الأمريكي: لا فائدة من وجود قواتنا في سوريا ونعمل على سحبها قريبًا المزيد

الخليج 365الأربعاء 2020/5/27 01:16 ص بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده ستعمل على سحب قواتها العسكرية من سوريا قريبا، مشيراً إلى أنه" لا فائدة كبيرة من وجودها في سوريا".
وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل حاليا على سحب قواتها من أفغانستان.
لكن ترامب استدرك:" لكن إذا اضطررنا للعودة إلى أفغانستان فسنفعل".
وعن تطورات مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات الأمريكية، قال ترامب:"حققنا تقدمًا جيدًا في مكافحة فيروس كورونا وسنحدد قريبًا متى يمكن إعادة الرحلات الجوية الخارجية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أسفر هجوم نفذه مجهولون بالرشاشات والقذائف على رتل من آلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور عن إصابة 3 من القوات الأمريكية و٥ من قوات سوريا الديمقراطية.
وقالت مصادر محلية لـ"وكالة الأنباء السورية"، إن "مجهولين نفذوا الهجوم بالرشاشات والقذائف على رتل من الآلياتهم قرب مفرق قرية رويشد بريف دير الزور".
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