كورونا في أفريقيا.. 115 ألف إصابة والوفيات 3471

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/5/26 09:22 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا وصل إلى 115 ألفا و346 حالة.
وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 46 ألفاً و426 حالة، فيما بلغت الوفيات 3471.
ووفقاً للبيان اليومي للاتحاد الأفريقي فإنه تم تسجيل 35.365 إصابة في شمال أفريقيا، و25.285 جنوب القارة، و12.809 إصابة في الشرق، و12.167 إصابة وسط القارة، بالإضافة إلى 29.720 غرب القارة.
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