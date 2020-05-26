32 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل.. والإجمالي 16757

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 16757.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان إنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة ليستقر العدد عند 281 حالة.

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وأضافت الوزارة أن 37 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و36 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وأشارت إلى العدد الإجمالي للمتعافين بلغ 14457، فيما يخضع 33 من المصابين لأجهزة التنفس الصناعي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخراً من القيود التي كانت فرضتها في مارس/آذار.