شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفلونزا VS. كورونا.. أيهما أشد فتكا بالبشر؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنفلونزا وفيروس كورونا كلاهما من أمراض الجهاز التنفسى، ولكن هناك اختلافات واضحة بينهما مما يجعل فيروس كورونا أكثر فتكاً من الأنفلونزا، والتي تسبب في ملايين الوفيات حول العالم، وفقاً لشبكة CNN ، والإنفوجراف التالى يقدم مقارنة بين الأنفلونزا وكورونا. الأنفلونزا VS. كورونا.. أيهما أشد فتكاً بالبشر؟

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