أضرار المريمية على الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:45 مساءً - جدول المحتوي

1.ما هي الأسماء الأخرى للمريمية؟

2.ما هي المريمية؟



3. فوائد المريمية ؟



4. أضرار المريمية للحامل



5. هل يوجد مخاوف تتعلق بالسلامة نتيجة لتناول المريمية

6 - أعراض سن اليأس

فوائد المرمرية لا تعد ولا تحصى ولكن هناك خطراً على الحامل والمرضع من تناولها وما هي أضرار المرمرية للحامل، التقاء موقع الخليج 365 نت بالدكتور عبد الرحمن شمس ليحدثنا عن أضرار المرمرية للحامل، وأسماء أخرى للمرمرية وكيف تتفاعل المرمرية مع الأدوية لتشكل أضراراً، وفوائد تناول المرمرية.

1.ما هي الأسماء الأخرى للمريمية؟

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حكيم مشترك، حكيم الدلماسي، حكيم إسباني، حكيم حقيقي، حكيم المرمرية تسمى الميرمية أو المريمية أو المرمية وكلها مسميات لنبتة تدعى الـSage والميرمية (القصعين).

2. ما هي المريمية؟



حكيم عشب: يتم استخدام الورقة لصنع الدواء، هي عبارة عن نبات عشبي معمر صغير أخضر ناعم الملمس، وهو من الفصيلة الشفوية التي تضم الريحان والنعناع والحبق والزعتر، والمريمية من أشهر وأقدم النباتات التي تستخدم في الطب القديم والحديث، وتشتهر بها بلدان حوض البحر المتوسط، وتكثر في الأماكن الجبلية، وتتوافر على مدار السنة وتزدهر في الربيع وأوائل الصيف.

3. فوائد المريمية ؟

تستخدم المريمية لمشاكل الجهاز الهضمي، بما في ذلك فقدان الشهية والغازات (انتفاخ البطن) وآلام المعدة (التهاب المعدة) والإسهال والانتفاخ وحرقة المعدة. كما أنها تستخدم للحد من الإفراط في العرق واللعاب. والاكتئاب، ذاكرة خسارة، والزهايمر، تستخدم النساء المريمية في فترات الحيض المؤلمة، لتصحيح التدفق الزائد للحليب أثناء الرضاعة، ولتقليل الهبات الساخنة أثناء انقطاع الطمث.

يتم تطبيق المريمية مباشرة على الجلد لقروح البرد. أمراض اللثة (التهاب اللثة) ؛ التهاب الفم، الحلق أو اللسان. وتورم وممرات الأنف المؤلمة.

بعض الناس يستنشقون حكيم الربو، في الأطعمة، تستخدم المريمية كتوابل شائعة الاستخدام، في التصنيع، تستخدم المريمية كعنصر عطري في الصابون ومستحضرات التجميل.

من المحتمل أن تكون فعالة لمرضى الزهايمر، قد تساعد المريمية في الاختلالات الكيميائية في الدماغ التي تسبب أعراض مرض الزهايمر.

يبدو أن أخذ مقتطفات من نوعين مختلفين من المريمية، لمدة 4 أشهر يحسن التعلم والذاكرة ومعالجة المعلومات لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر الخفيف إلى المتوسط.

الأداء العقلي. أخذ جرعة واحدة من حكيم المشتركة (القويسة) أو حكيم الإسبانية (سالفيا) عن طريق الفم يبدو لتحسين الذاكرة، واليقظة، والانتباه في الأصحاء البالغين. عند استخدامها كعلاج بالروائح، يبدو أن هذه الأنواع من المريمية تحسن اليقظة، ولكن ليس الانتباه والذاكرة.

القروح الباردة، عند وضعها ككريم يحتوي على حكيم وراوند. تطبيق كريم يحتوي حكيم المشتركة (القويسة) والراوند (راوند مخزني وراوند كفي) إلى القروح الباردة قد يشفي القروح الباردة في نحو 6 أيام ؛ يستغرق حكيم وراوند كريم نحو 7 أيام للشفاء. تعمل المريمية والراوند معاً أسرع من المريمية وحدها.

ارتفاع نسبة الكوليسترول: أخذ حكيم المشتركة (القويسة) ثلاث مرات يومياً لمدة شهرين للحد من منخفض الكثافة الضار (LDL) الكولسترول والدهون الثلاثية، وزيادة «جيدة» البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) الكوليسترول، في الناس مع ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

الذاكرة: يبدو أن تناول جرعة واحدة من المريمية الشائعة، أو المريمية الإسبانية، عن طريق الفم يحسن الذاكرة لدى البالغين الأصحاء. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه الأنواع من المريمية تحسن الذاكرة عند استخدامها كعلاج بالروائح.

4. أضرار المريمية للحامل

الحمل والرضاعة: تعتبر المريمية أثناء الحمل أمراً غير آمن على الأرجح بسبب إمكانية تناول الثوجون، وهي مادة كيميائية موجودة في بعض المريمية. يمكن أن يجلب Thujone فترة الحيض للمرأة، وهذا يمكن أن يسبب الإجهاض. تجنبي المريمية إذا كنت ترضعين أيضاً. هناك بعض الأدلة على أن ثوجون قد تقلل من إمدادات الحليب.

مرض السكري: قد تقلل المريمية من مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري. راقبي علامات انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) وراقبي نسبة السكر في الدم بعناية إذا كنت مصابة بداء السكري وتستخدمين المريمية. قد تحتاجين لموفر الرعاية الصحية الخاص بك إلى تعديل جرعة أدوية السكري الخاصة بك.

الحالة الحساسة للهرمونات مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان المبيض وبطانة الرحم أو الأورام الليفية الرحمية: المريمية الإسبانية (سالفيا لافاندولايفوليا) قد يكون لها تأثيرات مثل هرمون الأستروجين الأنثوي. إذا كان لديك أي حالة قد تتفاقم بسبب التعرض للأستروجين، فلا تستخدمي المريمية الإسبانية.

ارتفاع ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم: قد تزيد المريمية الإسبانية، من ضغط الدم لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، في حين أن المريمية الشائعة، قد تخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم بالفعل. تأكدي من مراقبة ضغط الدم لديك.

اضطرابات الاستيلاء: يحتوي أحد أنواع المريمية، على كميات كبيرة من الثوجون، وهي مادة كيميائية يمكن أن تؤدي إلى حدوث نوبات. إذا كنت تعانين من اضطراب نوبات الصرع، فلا تأخذي بكميات أعلى من تلك الموجودة عادة في الطعام.

الجراحة: قد تؤثر المريمية الشائعة على مستويات السكر في الدم. هناك قلق من أنه قد يتداخل مع التحكم في نسبة السكر في الدم أثناء وبعد الجراحة. توقفي عن استخدام المريمية الشائعة كدواء قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة.

5. هل يوجد مخاوف تتعلق بالسلامة نتيجة لتناول المريمية

تعتبر المريمية آمنة بكميات كبيرة تستخدم عادة في الأطعمة. من المحتمل أن تكون آمنة عند تناولها عن طريق الفم أو تطبيقه على الجلد بكميات طبية قصيرة المدى (حتى 4 أشهر).

ومع ذلك، فإن المريمية ربما تكون غير آمنة عندما تؤخذ عن طريق الفم بجرعات عالية أو لفترة طويلة. تحتوي بعض أنواع المريمية، مثل المريمية الشائعة، على مادة كيميائية تسمى thujone يمكن أن يكون Thujone ساماً إذا حصلت على ما يكفي. يمكن أن تتسبب هذه المادة الكيميائية في حدوث نوبات وتلف في الكبد والجهاز العصبي. تختلف كمية الثوجون باختلاف أنواع النبات ووقت الحصاد وظروف النمو وعوامل أخرى.

6 - أعراض سن اليأس