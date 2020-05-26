10 طرق بسيطة لتعليم الطفل تزيين "الكب كيك"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 مايو 2020 07:45 مساءً - أيام عيد الفطر فرحة تغمر الأطفال، وتملأ البيت بهجة بمرحهم، هذا المرح الذي قد يتحول إلى شغب، في ظل ظروف الحجر المنزلي، بعد انتشار فايروس كورونا، فلا جولات في الحدائق ولا لهو في مراكز اللعب، حملة "مرحبا بيتي" تقترح عليك أن تصطحبي أطفالك إلى المطبخ، وتعلميهم طرقاً "بالصور" لتزيين الكب كيك، تثير فضولهم وتهدئ الأجواء في هذه الظروف

كل ما تحتاجينه، قطع كب كيك، وهي ليست مكلفة لو اشتريتها من السوبرماركت، سواء كانت بالشوكولاته أو سادة، وعدة أنواع من الكريمة، بطعومات وألوان مختلفة، وأكياس مثقوبة من الأسفل، وبعض أنواع الحلويات التي تستخدم للزينة، وفاكهة "حسب الرغبة".

1 - كب كيك الغيمة البيضاء



فقط أضيفي ملعقة كبيرة من الكريمة البيضاء، مديها برفق فوق الكب كيك، ومرري السكين على السطح، لتشكلي خطوطاً عرضانية، كالغيمة في السماء.

2 - كب كيك بالفريز الخجول



بالكيس القمعي، ضعي الكريمة البيضاء واعصريها على شكل دائرة فوق الكب كيك، وزيني كل قطعة بحبة الفريز الخجولة، وضعي وريقة من النعناع الأخضر، بشكل جانبي، واشرحي لطفلك، أن الفريز الخجول أحمر كوجنتيه الصغيرتين.

3 - كب كيك القلوب الطيبة



مدي بالطرف المسطح من السكين، الكريمة البيضاء، واغرسي فوق كل حبة قطعة من البسكويت على شكل قلب، ليعبر عن القلوب الطيبة التي تحيط بالطفل في البيت. ثم رشي بودرة القطع ببودرة القرفة الناعمة.

4 - كب كيك الشوكولاته اللذيذة



ضعي كريمة الشوكولاتة فوق قطعة الكب كيك، ومرري الملعقة من الجهة السفلى، بشكل عشوائي، ثم انثري حبيبات الكاندي الملونة فوق سطح كل قطعة.

5 - كب كيك قوس قزح

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اعصري الكريمة في الكيس القمعي بشكل دائري لتتشكل كالدولاب الهوائي في حديقة الألعاب، ثم زيني كل حبة، بقطعة سكر على شكل قوس قزح "يمكنك استخدام أي شكل متوفر عندك في البيت". ثم رشي حبيبات الكاندي الملونة.

6 - كب كيك الثلج الأبيض بالجوز والعسل



ضعي الكريمة البيضاء فوق كل قطعة كب كيك، ومدديها بسطح السكين لتجعلي السطح أملس، ثم زيني كل قطعة بحبة جوز، ومرري فوقها العسل الشهي.

7 - كب كيك رأس جدي



رأس جدي الأسمر هو قطعة من الكب كيك بالشوكولاتة، وفوقها كريمة بيضاء، ضعيها برفق في منتصف الحبة، بمقدار عصرة واحدة من الكيس القمعي، لتعبر وبكل مرح، عن رأس جدي الذي يكسوه الشيب، ثم عبري بقطعة الشوكولاتة الدائرية عن أزرار قميصه السمراء.

8 - كب كيك شقيقتي الحلوة



تزيين هذا النوع من الكب كيك بسيط جداً، اسكبي ملعقة من الكريمة البيضاء السائحة بشكل عشوائي، وضعي فوق كل قطعة ملعقة من مربى التوت، الذي يشبه الأخت أو الأخ الصغير في البيت.

9 - كب كيك زرعات جدتي

لا تلتزمي بالتناسق وأنت تزيني هذا النوع بشكل الوردة الخضراء، دعي طفلك يشكلها بشكل يرضيه، وهي من الكريمة الفستقية، ثم زيني كل قطعة بحبيبات العنيبة السكرية. وشبهيها بزريعة الجدة الحنونة.

10 - كب كيك الرؤوس الملونة



في هذا النوع من التزيين، يمكنك استخدام كل ألوان الكريمة في مطبخك، مرري السكين فوق سطح كل قطعة بعد وضع الكريمة فوقها، حتى يصبح السطح أملس، ورشي فوقها حبيبات الكاندي الملونة.