شكرا لقرائتكم خبر عن تقوي المناعة وتُخفض الحرارة.. فاكهة شائعة تحميك من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعد المانجو من أجمل فواكه الصيف، وإلى جانب مذاقها الرائع توفر هذه الفاكهة اللذيذة مجموعة من المغذيات التي تدعم جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتزيد صفاء البشرة وتساعد على التخسيس.

وتحتوي المانجو على مجموعة من إنزيمات الهضم التي تساعد على تكسير البروتين والألياف، وتعزّز عمل الجهاز الهضمي.

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كما أن المانجو مصدر رائع لفيتامين “سي” و”أ” وكلاهما صديق للبشرة الصحية، كما تحتوي المانجو على عناصر أخرى تساعد على تقشير مسام الجلد الميتة وإزالتها، وتحتوي على البكتين الليفي الذي يقلل مستوى الكولسترول الضار في الأوعية الدموية.

وتحسن المانجو صحة العيون وتساعد على الوقاية من ضربة الشمس، من خلال تبريد درجة حرارة الجسم أثناء الحر ، وتحتوي على عناصر كيميائية نباتية تساعد تنحيف الجسم والتخلص من الدهون.

وبفضل الجرعة الكبيرة التي تحتويها حبة المانجو من فيتامين “سي” يحصل جهاز المناعة على أحد المغذيات الرئيسية التي تعزّز قوته.