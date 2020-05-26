46 إصابة جديدة بكورونا في إثيوبيا

الخليج 365 - أديس أباباالثلاثاء 2020/5/26 06:32 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الثلاثاء، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 701، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالات الجديدة جاءت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 3410 أشخاص خلال 24 ساعة.
وأضافت أن 45 من حالات الإصابة إثيوبيين، وحالة واحدة فقط أجنبية لمواطنة إسرائيلية.
وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة تتوزع في مختلف أقاليم البلاد، 13 حالة في مدينة أديس أبابا، و3 حالات بإقليم التجراي، و15 حالة بإقليم أمهرة و11 حالة بإقليم الصومال، و4 حالات لم يحدد مناطقهم لطبيعة عملهم المتنقلة.
ونوه البيان بأن 34 حالة لديها تاريخ سفر، و4 حالات بالمخالطة المؤكدة، و8 حالة لم تسجل لهم تاريخ سفر ولا المخالطة.
وأضاف أن عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 167 حالة، بعد تسجيل 8 حالات شفاء جديدة، فيما سجلت حتى الآن 6 وفيات بـ"كوفيد-19" في البلاد بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.
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