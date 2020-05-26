اليابان تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 16642 حالة. وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات وصل إلى 851 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة. قد يهمك أيضا: الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بوباء "كورونا" سلطنة عمان تسجل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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