روسيا تسجل 8915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8915 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362342 حالة. وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له، أن حالات الوفاة ارتفع إلى 3807 حالات بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة، فيما بلغ إجمالي المتعافين إلى 131129 شخصًا بعد تعافي 12331 حالة. قد يهمك أيضا : شركة أميركية توضّح تفاصيل إيجاد طريقة لتحييد وباء "كورونا" بالكامل بلجيكا تسجل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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