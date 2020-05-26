تايلاند تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند، اليوم، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 3045 حالة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة إضافية.

وأوضح مركز إدارة أزمة كوفيد- 19، إن الحالات الثلاث لمواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج ووضعوا الآن في الحجر الصحي، مضيفًا أن أكثر من 96 في المئة من المرضى أي 2928 شخصًا تعافوا من المرض.

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