سجلت تايلاند، اليوم، ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي إلى 3045 حالة، بينما لم تسجل أي حالة وفاة إضافية.
وأوضح مركز إدارة أزمة كوفيد- 19، إن الحالات الثلاث لمواطنون عادوا في الآونة الأخيرة من الخارج ووضعوا الآن في الحجر الصحي، مضيفًا أن أكثر من 96 في المئة من المرضى أي 2928 شخصًا تعافوا من المرض.
قد يهمك أيضا:
دراسة تكشف مخاطر "المبالغة" في استخدام معقمات الأيدي لمنع تفشي "كورونا"
"كورونا" يواصل الانتشار حول العالم وتعداد المتوفين يتجاوز حاجز الـ200 ألف
كانت هذه تفاصيل خبر تايلاند تسجل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.