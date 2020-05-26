شكرا لقرائتكم خبر عن قلة عدد المرضى المتطوعين قد يؤخر لقاح فيروس كورونا الواعد لجامعة أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقاح أكسفورد أحد المرشحين لفيروس كورونا، الذي أظهر نتائج مشجعة وتقود تطويره جامعة أكسفورد البريطانية العريقة، كان من المفترض أن يكون جاهزًا للاستخدام في حالات الطوارئ في شهر سبتمبر.ولكن يواجه الباحثون مشكلة محتملة في الاختبار، حيث قد لا يكون هناك ما يكفي من حالات COVID-19 في المملكة المتحدة، لمعرفة ما إذا كان اللقاح يعمل بالفعل خلال المراحل المتأخرة من التجربة البشرية.

إذا كنت تتابع أخبارًا عن تطور جائحة فيروسات التاجية الجديدة ، فمن المحتمل أنك سمعت عن Moderna ، و Oxford ، و CanSino ، و BioNTech ، والتي وصلت جميعها إلى تجارب بشرية مع مرشحي لقاح فيروس التاجية ، وقد ظهرت في الكثير من التقارير في الأسابيع القليلة الماضية.



تجارب لقاح كورونا من جامعة أكسفورد

ومع ذلك ، قد يضطر الباحثون إلى تأخير لقاحهم لأنهم يواجهون مشكلة غريبة، فمثلما يقومون بتجنيد المزيد من المتطوعين للمراحل المتقدمة من البحث ، قد لا يكون هناك ما يكفي من مرضى COVID-19.

قام الباحثون بالفعل بإنتاج دراسة أولى تظهر أن اللقاح يعمل في القرود، و إنه فعال وآمن لكل من الأشخاص ، ولهذا السبب انتقلوا إلى التجارب السريرية، ويجب أن تتاح نتائج المرحلة الأولى قريبًا ، مع الاستنتاجات الأولى حول الاختبار البشري.

ويستعد فريق أكسفورد الآن لتجنيد ما يصل إلى 10 الأف شخص للمرحلة التالية، وسيتلقى نصفهم لقاح المطور (المعروف سابقًا باسم ChAdOx1 nCoV-19) ، وسيحصل نصفهم على علاج وهمي.

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و لكن البروفيسور أدريان هيل ، مدير معهد جينر الذي شرع في رحلة التطعيم غير المتوقعة لـ COVID-19 ، قلق من عدم وجود عدد كافٍ من المصابين هناك للدراسة لتحقيق نتائج.

إذا لم يتعرض المتطوعون للفيروس ، سواء حصلوا على اللقاح أو الدواء الوهمي ، فلن تكون هناك بيانات كافية للدراسة ، وقد يتأخر اللقاح.

وكان قد أشار فى تصريحات سابقة لصحيفة التلجراف"إنه سباق ، نعم و لكنها ليست سباقا ضد الآخرين. وقال هيل : "إنه سباق ضد اختفاء الفيروس وضد الوقت". "قلنا في وقت سابق من العام أن هناك فرصة بنسبة 80 % لتطوير لقاح فعال بحلول سبتمبر. ولكن في الوقت الحالي ، هناك فرصة بنسبة 50 % لعدم تحقيق أي نتيجة على الإطلاق ".

"نحن في وضع غريب نرغب في بقاء COVID ، على الأقل لفترة قصيرة، و لكن الآن الحالات آخذة في الانخفاض ، محذراً من أن النجاح ليس مضموناً في البداية، وقال: "لن أحجز عطلة في أكتوبر على خلفية هذه الإعلانات ، وضعها على هذا النحو" ، في إشارة إلى عدد كبير من الإعلانات الأخيرة حول لقاح أكسفورد.