شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة صيدلية بكندا تكشف الآثار الجانبية لدواء هيدروكسى كلوركين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار دواء هيدروكسي كلوروكين منذ الإعلان عنه لعلاج مرضى فيروس كورونا، ضمن بروتوكول العلاج الكثير من الجدل، حيث تفيد تقارير بنجاحه وتقارير أخرى تفيد بحدوث آثار جانبية، بل ويزيد من فرص الوفاة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضى، أنه يتناول "دواء هيدروكسي كلوروكين بقرار شخصي لحماية إضافية".
وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تناول عقارهيدروكسى كلوروكين بالإضافة الى المكملات الغذائية التي تحتوى على الزنك، بعد نقاشات عدة بينه وبين الرئيس بشأن استخدام هذا الدواء.
فى التقرير التالى بالفيديو الذى تعرضه الخليج 365، لطبيبة صيدلية بكندا تكشف الآثار الجانبية لدواء الهيدروكسي كلوروكين وفقًا لما نشرته الشركة المصنعة والتى تشمل آثارا جانبية على القلب وتحذير لمرضى الكلى والكبد من استخدامه، والخطر من نوع من المضاد الحيوى يسمى "أزيثرومايسين" وتناوله بجرعات خاطئة تؤدى إلى ضربات زائدة بالقلب والفاة ببعض الحالات، مشددة على عدم تناوله إلا تحت إشراف الطبيب والتأكد من عدم وجود أراض أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيبة صيدلية بكندا تكشف الآثار الجانبية لدواء هيدروكسى كلوركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.