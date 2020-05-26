شكرا لقرائتكم خبر عن رد مفاجئ من «استشاري» بشأن تأثير السهر على صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر بتجنب السهر ليلاً، لكونه يضر بصحة القلب.

وتلقى “النمر” استفسار من أحد المغردين عبر “تويتر” قال فيه: “أحاول إقناع زوجتي و أولادي أن السهر ضار بالقلب، لكنهم ردوا أن القلب يعمل حتى و الإنسان نائم”.

ورد الدكتور النمر بقوله: “كون القلب يعمل أثناء النوم لا يعني أنه لا يتضرر بالسهر، فالكولسترول يضر بصحة القلب وهو يعمل والتدخين كذلك”.