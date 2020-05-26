عدد المصابين بكورونا في أوكرانيا يتجاوز 21 ألف

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في أوكرانيا إلى 21 ألف و584 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 7575 حالة بعد شفاء 126 حالة، فيما سُجلت 644 حالة وفاة. قـــــــــــــد يهمك أيــــــــضًأ : Advertisements مستشفى تونسي يحمي الأطقم الطبية باستعمال روبوت لرعاية مرضى "كورونا" دراسة تؤكد أن أطعمة لتقوية جهازك المناعى والحماية من كورونا

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