صحة ورشاقة

المغرب تسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجّلت المغرب اليوم 24 إصابة جديدة بفيروس ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7556، فيما بلغ مجموع الوفيات 202 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4841 بعد تعافي 67 شخصًا، فيما اُستبعدت 148 ألف و23 حالة بعد الكشف المخبري.

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