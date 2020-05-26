المغرب تسجّل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت المغرب اليوم 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7556، فيما بلغ مجموع الوفيات 202 حالة بعد تسجيل وفاتين جديدتين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 4841 بعد تعافي 67 شخصًا، فيما اُستبعدت 148 ألف و23 حالة بعد الكشف المخبري.

قد يهمك أيضا:

7 معلومات عن اختبارات "كورونا" وكيف يتم اكتشاف الفيروس

دراسة تؤكد أن الفاصوليا الخضراء تقوي المناعة وتحارب كورونا