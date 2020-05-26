قواعد للعناية بالبشرة والحفاظ على إطلالة جذابة بعد تجاوز الثلاثين

يجب على المرأة العناية ببشرتها من خلال استخدام وصفات طبيعية تحتوى على مكونات طبيعية من خضروات وفواكه غنية بالعناصر الغذائية التى تحتاجها البشرة مع استخدام كريم واقى من الشمس وغيرها من طرق العناية بالبشرة، خاصة عند بلوغ سن الثلاثين مع اتباع طرق أخرى للحفاظ على إطلالة مميزة، والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع "herworld".

كريم واقي الشمس

يجب ترطيب البشرة للحفاظ على نعومتها ونضارتها طوال الوقت، مع استخدام كريم واقى من الشمس، للحماية من جفاف البشرة والبقع السوداء، لذلك يجب وضع كريم واقى من الشمس قبل المكياج خاصة عند الخروج فى فصل الصيف.

تغيير تسريحة الشعر

ينصح بتغير تسريحة الشعر، لتجديد إطلالة المرأة أمام الأخرين، والذى يساعد على تحسين حالتها النفسية، بالإضافة إلى تغير لون الشعر، من خلال استخدام ألوان مناسبة للون البشرة، حتى تظهر المرأة بشكل لائق .

يجب استخدام لون أحمر شفاه مناسب للون البشرة، ويفضل أن يكون لون مبهج مثل الوردى أو الأحمر، والذى يضيف لمسة أنثوية للمرأة، كما يضيف أناقة وجاذبية لإطلالتها أمام الأخرين، مما يزيد من ثقتها بنفسها.

Advertisements

تنظيف البشرة

يجب على المرأة عند بلوغ سن الثلاثين الحرص على تنظيف البشرة بانتظام للتخلص من الجلد الميت، وأثار مستحضرات التجميل والحصول على بشرة نضرة وناعمة، سواء من خلال اتباع وصفات طبيعية أو كريمات لتنظيف البشرة، مما يعود بأثار إيجابية على نفسية المرأة ويجعلها تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس أمام أصدقائها وزملائها بالعمل.

ترطيب البشرة

يجب ترطيب البشرة يومياً، سواء باستخدام وصفات طبيعية أو كريمات، وذلك للحفاظ على نعومتها وحيويتها خاصة خلال فصل الصيف.

قد يهمك أيضا:

5 نصائح عليكِ تنفيذها للحصول على بشرة أكثر شبابًا وحيوية

تناول هذا الطعام يومياً يحمي من البثور