تمساح يلتهم فتاة سقطت في النهر وتخرج من فمه بدون خدش

شهد نهر فى أندونسيان حادثا مأساويا، بسقوط فتاة صغيرة تبلغ من العمر 17 عاما، لتنتهى حياتها، بسبب تمساح، ولكن الملفت فى هذه القصة، أن الجثة التى خرجت من النهر، لم يُعثر على خدش واحد بها، وذلك لأن التمساح لم يكن له "أسنان"، ويذكر موقع "ذا صن"، أن الفتاة اختل توازنها أثناء سيرها بجوار صديقتها، فصرخ رفاق الشابة الصغيرة "ديفي" والذين انتابتهم حالة من الذعر بينما حاول التمساح بفكه أن يلتهم الشابة حينما جذبها من ذراعيها وجرها تحت الماء.

حاول أصدقاء ورفاق الشابة أن يطلبوا المساعدة حيث تجمع مئات القرويين على طول النهر للبحث عن ديفى، ولكن بشكل مأساوى، تم العثور على الجثة بعد خمس ساعات من الواقعة على بعد حوالي 100 متر من حيث تعرضت للهجوم.

وتذكر الصحيفة أنه من الغريب أن تمساح لم يلتهم الفتاة وعثر على جثتها كاملة، وسرعان ما اكتشف أهالى القرية الذين أمسكوا بالتمساح الضخم يوم الجمعة باستخدام الدجاج كطعم السبب، حيث فقد التمساح كل أسنانه الأمامية بسبب الشيخوخة أو المرض، وتم تسليم التمساح إلى مؤسسة Tanah Bumbu Regency وهي متخصصة في تربية التماسيح.

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