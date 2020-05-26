الأميرة بياتريس تقضي وقت العزل المنزلي مع خطيبها ووالدته

كشفت سارة فيرجسون أن ابنتها الأميرة بياتريس تقضي وقت الإغلاق وتنعزل منزليا مع خطيبها إدوارد مايبلي موزلي ووالدته نيكي شال، في منزلهما الريفي الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليون جنيه إسترليني بالقرب من شيبينج نورتون.

وانضمت دوقة يورك، 61 عامًا، وزوجها السابق الأمير أندرو، 60 عامًا، إلى الأميرة أوجيني، 30 عامًا، وزوجها جاك بروكس بانك، 34 عامًا، في منزلهما في رويال لودج في وندسور أثناء الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

كشفت فيرجسون أن الأميرة بياتريس، 31 عامًا ، وإدواردو، 37 عامًا، التي كان من المقرر أن تتزوج الأسبوع المقبل، لم تنضم إلى بقية عائلة يورك لفترة الحجر الصحي.

وفي حديثها على بودكاست سيتي آيلاند، أوضحت فيرجسون: "يعيش إدوارد وبياتريس مع حماتها المستقبلية التي هي جميلة، إنني أفتقد ابنتي".

وظهرت الأميرة بياتريس، حفيدة ملكة بريطانيا، في مقطع فيديو لأول مرة بعد تأجيل حفل زفافها، لتتحدث عن الأوقات الصعبة التى يعيشها العالم بشكل لا يصدق، وجاء هذا المقطع المصور في أول ظهور لها منذ إلغاء زواجها من إدواردو مابيلى موتسى، وسط أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كان من المقرر أن تتزوج حفيدة الملكة، البالغة من العمر 31 عامًا، من المليونير البالغ من العمر 37 عامًا، في قصر سانت جيمس، في 29 مايو، ولكن تم تأجيل حفل الزفاف في وقت سابق من هذا الشهر مع استمرار الإغلاق.

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