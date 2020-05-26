طبيب وطبيبة يحتفلان بخطبتهما في غرفة العناية المركّزة في المنصورة

أصبح شعار "الحب في زمن كورونا" تقليديًا ويمكن سماعه كثيرًا هذه الأيام في ظل إصرار الشباب على إتمام خطوباتهم وزيجاتهم، في تحد لإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي التي يفرضها فيروس "كورونا"، ورغم التزام العروسين الجدد بقيود وإجراءات الوقاية من الفيروس التاجي لكن التكنولوجيا والأفكار الإبداعية لم تحرمهم من الاستمتاع بفرحة الخطوبة أو حفل الزفاف.

ومن الأفكار المبتكرة للاحتفال بحفل الخطوبة، التقط طبيبان من المنصورة هما آية مصباح ومحمد فهمي "فوتوسيشن" داخل غرفة العمليات في مستشفى دار الشفاء بالمنصورة، حيث يبدو من مجموعة الصور أن الشابين قررا توثيق أجمل لحظاتهما في أكثر مكان مرتبط بحياتهما وهو أروقة المستشفى وغرفها والأجهزة الطبية.

وتظهر في الصور الدكتورة آية، وهي تجري الفحوص لخطيبها محمد، في "فوتوسيشن" طريف، حيث تدعمه بجلسة أكسجين، ثم تقيس له الضغط ودرجة حرارة الجسم، وفي بعض الصور يفاجئ محمد خطيبته بتغمية عينيها، يليها ارتداء دبل الخطوبة داخل غرفة العمليات، وجمعت بعض اللحظات الرومانسية بين العروسين داخل غرفة العمليات بينما لم تفارق الابتسامة وجهيهما.

واحتفلت آية، بصورة خطوبتها، بنشر "الفوتوسيشن" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتتوالى بعدها تعليقات التهنئة من أصدقائها على مجموعة الصور الجميلة، فيما دعا البعض الله لحمايتهما من الحسد.

ولم تكن هذه التجربة هي الوحيدة للاحتفال لمناسبة الخطوبة أو الزواج رغم قيود كورونا، فقد تكررت مثل هذه المشاهد فى مصر ودول أخرى عديدة حول العالم، ففي إيطاليا على سبيل المثال، كانت قد نشرت صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية، ألبوم لزفاف عروسين إيطاليين، رغم الحجر الصحى المنزلى المفروض على البلاد، بسبب تفشى فيروس كورونا، فى ظل إجراءات أمنية مشددة.

وعقد العروسان زفافهما بكنسية سالا روسا ديل كامبيدوجليو، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة من ارتداء كمامات واقية، والتقطت العروس آنا مرسيليا والعريس أليسيو لاكوانيتي صورا تذكارية بساحة "ماركوس أوريليوس" الإمبراطور الرومانى الشهير بالقرن الرابع الميلادي.

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وقالت آنا، إن زواجهما هو أرخص زفاف، بحسب الصحيفة الإيطالية، متابعة، رتبت شعرى وقمت بعمل المكياج، والأظافر، واللباس الذى اشتريته بالفعل ، وأنا هنا، وعلى الغداء؟ فالفيروس لم يوقفنا.

فيما قال أليسيو، لقد انتبهنا إلى كل التفاصيل والتدابير الأمنية، وفعلنا كل شيء فى المنزل ، مضيفا أن خلال حفل الزفاف وجدا طائرة مسيّرة تحلق في ساحة الكابيتولين -مقر الزفاف- فاعتقدا بأنها تصور فيديو للزفاف ليكتشفها بعدها أنها تابعة للشرطة وأنها ضمن الإجراءات والفحوص الأمنية.

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