تعرف على أبرز الأسباب المختلفة لإنهاء العلاقة العاطفية فورًا حتى لا تتأذى نفسيًا

قد يشعر البعض أحياناً بالملل من الطرف الأخر، لأسباب مختلفة منها إن الطرف الأخر لن يبذل أى مجهود للحفاظ على العلاقة أو إنه يسعى بكل الطرق لإفساد أى لحظة سعادة تجمعهما، وغيرها من الأسباب التى تنذر بضرورة التفكير فى الانفصال حتى لا يتأذى نفسياً أكثر من ذلك، وهذه الأسباب التى أشار إليها تقرير منشور بموقع "live about".

يؤذيكى نفسياً وجسدياً

يعتبر الشعور بالضرر الجسدى أو النفسى، من أهم الأسباب التى تدفع للتفكير فى الانفصال غير مشروط، لأنها تدل على أن الطرف الأخر لا يرغب فى الحفاظ على هذه العلاقة . بيخليكى حزينة طول الوقت

الحياة مليئة بالمشاكل، ولذلك يسعى كلاً من الطرفين فى العلاقة على مساعدة بعضهما فى التغلب على الصعوبات التى يواجهونها، ولكن ببعض الأحيان قد يتسبب أحد أطراف العلاقة فى إفساد أى لحظة حلوة تمر بحياتهما وجعل الحياة تبدو محبطة وكئيبة، كما ليس لديه أى استعداد لحل المشاكل التى يمرون بها، وهنا يجب التفكير فى الانفصال .

يتجاهلك طوال الوقت

إذا كان الطرف الأخر لا يقوم بإجراء أى مكالمة هاتفية أو إرسال رسائل نصية للاطمئنان عليك، أو يحرص على الاحتفال بمناسبات الهامة بحياتكما، هنا يجب التحدث معه عن أسباب تجاهله لكل ذلك أو التفكير فى الانفصال.

بيتفنن فى خداعك

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تعتبر أحد أسباب التفكير فى الانفصال عن الطرف الأخر، هو أن يمارس أحد أطراف العلاقة بشكل دائم الغش والخداع والكذب على الطرف الأخر، مما يتسبب فى الشعور بعدم الأمان .

يفكر دايماً فى "الإكس" بتاعته

يعتبر أهم أسباب التفكير فى إنهاء العلاقة على الفور، هو ملاحظة تفكير الحبيب بشكل دائم فى حبيبته السابقة، وذكرها طوال الوقت، مما يدل على إنه لم يشعر بجانب حبيبته الحالية أى مشاعر، لذلك يجب الانفصال على الفور.

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