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تقارير فرنسية تكشف فوز أول متحوّلة جنسيًا في الانتخابات البلدية

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باريس - لايف ستايل

أشادت تقارير صحفية فرنسية ورسمية عديدة، بفوز أول امرأة متحولة جنسيا في الانتخابات البلدية الفرنسية.وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن المجلس المحلي ببلدة تيلوي ليمارشيين، الواقعة شمال شرقي البلاد، اختار المرأة المتحولة جنسيا، ماري كو، رئيسة له.

وقالت "بي بي سي" إن كو البالغة من العمر 55 عاما، ذاع صيتها في المنطقة، بعد إعلانها تغيير جنسها عام 2005، ثم تزعمها حملات واسعة النطاق للمحافظة على البيئة وبناء الاقتصاد الاجتماعي.ونقلت "بي بي سي" عن كو قولها: "أنا لست ناشطة، وكل ما أريده هو التركيز على سياسات المجالس البلدية، فأنا مجرد مديرة تنفيذية في قطاع أعمال الزراعة والبيئة، وليس لانتخابي أي علاقة بكوني متحولة جنسيا".

وتابعت، قائلة: "تم انتخابي من قبل الناخبين الذين عبروا عن اهتمامهم ببرنامجي. كان بالنسبة لي هذا مثير للاهتمام، حين تصبح الأشياء طبيعية لا تتعرض للاستثناء".كما قالت وزيرة المساواة الجنسية في فرنسا، مارلين شيابا، في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، إنها تدعم بقوة لرئيسة البلدية الجديدة.

وقالت شيابا: "التعود على رؤية المتحولين جنسيا ومكافحة الرهاب منهم، يعتمد على ممارستهم مختلف مسؤولياتهم العامة، أعتقد أنه ينبغي أن نهنئ جميعا ماري كو".

كما نقلت "بي بي سي" عن مديرة المؤسسة المشاركة للرابطة الوطنية للعابرين جنسيا في فرنسا، ستيفاني نيكو، قولها: "مواطنونا يزدادون تقدما، ويصوتون بناء على قيمة الأفراد، بغض النظر عن توجههم الجنسي".

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وكانت البلدة الواقعة على الحدود البلجيكية قد أجرت التصويت في مارس/آذار الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي .

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